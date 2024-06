Academia de Studii Economice anunță desfășurarea, în perioada 13-14 iunie 2024, a conferinței instituționale anuale International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS)

Tema ediției din acest an este Exploring Global Perspectives: the Future of Economics and Social Sciences. Deschiderea oficială a conferinței are loc joi, 13 iunie a.c., având ca invitați speciali în sesiunea plenară pe Cristian Badarinza, profesor la Singapore National University, alumnus ASE, cu prelegerea Real estate sustainability: Taking stock or going with the flow?, Suman Mishra, profesor la Southern Illinois University Edwardsville, SUA cu prelegerea Media Industries and AI: The Changing Landscape of Business and Communication și pe Sorin Nastasia, profesor la Southern Illinois University Edwardsville, SUA cu prelegerea Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices for 21st Century Businesses.

Vineri, 14 iunie a.c., cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate vor prezenta peste 270 de lucari în cadrul celor 12 secțiuni din cadrul conferinței, subiecte legate de: sustenabilitate în contextul celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, economie experimentală, provocări și oportunități legate de inteligența artificială, impactul fiscalității, digitalizare și competitivitate economică, dezvoltare tehnologică și digitalizare, antreprenoriat și provocări în era digitală, blockchain și inovație pe piața financiară, impactul economic al crizei energetice și multe altele. De asemenea, vor avea loc workshopurile SDG: Integrating Sustainable Development Goals into Real World: Challenges and Opportunities, Workshop for Young Researchers și Experimental economics, application for innovation economy, la care vor participa și specialiști din mediul economico-social. Conferința va beneficia de prezența specialiștilor din România și de la universități partenere din: SUA, Germania, Franța, Grecia, Spania, Italia, Japonia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Slovacia, etc iar o mare parte dintre lucrările științifice sunt rezultatul colaborării cu profesori de la universități partenere din străinătate, dar și cu specialiști din mediul economico-social.

Conferința are ca suport platforma ScholarOne (Clarivate) și are ca parteneri rețeaua internațională de universități HERMES, EM Strasbourg Business School, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale, Enformation, United Media Services.

„Colaborarea cu mediul de afaceri este o dimensiune importantă pentru cercetarea din universitatea noastră și dorim să creăm un parteneriat sustenabil care să producă efecte benefice pe termen lung. Rezultatele cercetării academice trebuie să ajute în mod concret la identificarea unor soluții viabile pentru mediul de afaceri”, a zis Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector Cercetare, dezvoltare, inovare, ASE.

Academia de Studii Economice din București este liderul învățământului superior economic, de business și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, bine poziționată în rankingurile internaționale de prestigiu. Cu o tradiție de peste 111 ani, ASE este o universitate modernă, care se adaptează constant la provocările economiei de piață în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri, oferind mereu noi oportunități celor 25.000 de studenți români și străini. Academia de Studii Economice din București se mândrește cu cei 350.000 de absolvenți, care s-au remarcat, după absolvire, ca profesionişti de excepţie în toate domeniile vieţii economice şi sociale, atât în România, cât şi în străinătate.

