Absolvenții Laude-Reut, exemple de succes: Cum i-a ajutat liceul să își îndeplinească visurile /video

Doi dintre acești absolvenți, Bogdan Bodomoiu și Andrei Ionescu, s-au întors în locul care le-a marcat parcursul educațional pentru a împărtăși experiențele lor și impactul pe care l-a avut asupra lor perioada petrecută la Laude-Reut.

Bogdan Bodomoiu, în prezent student la Universitatea Leiden din Olanda, își amintește cu emoție ziua în care a pășit pentru prima dată în Laude-Reut, în 2008.

„Numele meu este Bogdan Bodomoiu și sunt absolvent al liceului Laude-Reut. Am început aici în 2008, în grupa mică, și am terminat în clasa a XII-a după examenul de Bacalaureat. În prezent sunt student la Universitatea Leiden din Olanda și acum am venit la București, m-am întors acasă la Liceul Laude-Reut. Mă uit în cartea cu amintiri și mă văd la Ministerul Afacerilor Externe după ce am terminat cu succes un curs în diplomație și am fost invitați la ceremonia de încheiere”, spune Bogdan.

De-a lungul anilor, liceul nu doar că i-a oferit o educație solidă, dar i-a deschis și orizonturile către o lume academică internațională. „Cursurile de Business English, participarea la Mock Trail of Human Rights de la New York și sprijinul profesorilor m-au ajutat enorm în parcursul meu academic”, adaugă el.

Pentru Andrei Ionescu, student la Universitatea din București, specializarea Inginerie Geologică, liceul a reprezentat locul unde și-a descoperit pasiunea pentru științele exacte.

„Mă numesc Andrei Ionescu și am terminat Liceul Laude-Reut în anul 2024. Sunt aici din clasa a IX-a, iar în momentul de față sunt student la Universitatea din București, la inginerie geologică. Am venit aici în clasa a IX-a pentru a descoperi ceva nou, pentru a descoperi cursurile care sunt predate doar aici – țin să menționez diplomația, unde am putut învăța să comunic mai ușor, să vorbesc în public mai ușor, mi-a oferit abilități esențiale de comunicare, iar sprijinul profesorilor m-a ajutat să fac față examenelor importante. Fără această bază solidă, probabil că drumul meu ar fi fost mult mai dificil”, mărturisește Andrei.

Cei doi absolvenți și-au reamintit împreună momentele speciale trăite în timpul liceului. „Noi doi am terminat împreună liceul și chiar mă uitam, Andrei, în cartea cu amintiri și te văd și pe tine aici. Îți amintești când am fost amândoi la Ministerul Afacerilor Externe? Ai ținut și discurs”, rememorează Bogdan.

„Da, cursul de diplomație este emblema acestui liceu și mă bucur că am avut ocazia, în clasa a X-a, să pot vorbi despre parcursul meu la aceste ore”, confirmă Andrei.

Concurs de burse 2025: O oportunitate unică pentru elevii de clasa a VIII-a

Complexul Educațional Laude-Reut își continuă misiunea de a sprijini tinerii de elită și anunță un nou program de burse pentru anul școlar 2025-2026, destinat elevilor care își doresc să urmeze liceul într-un mediu academic de excelență.

În cadrul acestui program, sunt oferite 12 burse de excelență, astfel:

10 burse integrale sau parțiale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, pentru elevii cu domiciliul în București sau județul Ilfov.

2 burse integrale, susținute de Ambasada Israelului în România, deschise pentru elevii din toată țara.

Criterii de eligibilitate:

✔ Media generală la finalul clasei a VII-a: minimum 9,50

✔ Media la limba engleză: minimum 9,00

✔ Nota la purtare: 10 în clasele V-VII

Procesul de selecție include două etape:

Interviu online (română și engleză) – 25% din nota finală

Test interdisciplinar (limba română, limba engleză și matematică) – 75% din nota finală

Calendarul concursului:

10-19 februarie 2025 – Înscrierea dosarelor la secretariat

24 februarie 2025 – Validarea și afișarea pe site-ul școlii a dosarelor admise

26 februarie 2025 – Întâlnire a candidaților și părinților cu conducerea liceului, reprezentanții Primăriei și Ambasadei

27-28 februarie 2025 – Etapa I: Interviu

4 martie 2025, ora 10:00 – Etapa II: Proba scrisă

11 martie 2025, ora 16:00 – Afișarea rezultatelor

Martie – Aprilie 2025 – Încheierea contractelor

Performanțele liceului Laude-Reut sunt recunoscute la nivel național: în anul școlar 2023 - 2024, instituția s-a clasat pe locul 1 în București și pe locul 10 la nivel național în clasamentul liceelor cu promovabilitate 100% la examenul de Bacalaureat, cu o medie generală de 9.24.

Pentru elevii care aspiră la un viitor academic de succes, această bursă reprezintă mai mult decât o oportunitate – este primul pas către un drum plin de realizări.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

