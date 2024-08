Pe site-ul dezvoltatorului scria că este permisă prezența animalelor de companie. „Animalele de companie sunt binevenite în complex”, se arată în mediul online.

Doar că atunci când a primit regulamentul de ordine interioară... a văzut că, de fapt, complexul nu este prea prietenos cu animalele de companie.

Situația descrisă reflectă o problemă comună întâlnită în complexele rezidențiale moderne, unde dezvoltatorii încearcă să atragă cumpărători și chiriași cu promisiuni de facilități și beneficii, dar detaliile regulamentelor interne pot să fie mai restrictive decât se așteaptă inițial rezidenții.

Iată câteva prevederi din regulamentul de ordine interioară privind câinii:

„Pot fi ținute în Complexul Rezidențial numai animale de companie domestice care dețin un carnet de sănătate vizat de medicul veterinar (în conformitate cu legislația aplicabilă), care nu reprezintă un pericol, nu fac zgomot și nu generează mirosuri. Posesorul unui animal de companie este obligat să îndepărteze imediat animalul dacă acesta afișează un comportament agresiv.

Orice rezident care deține un animal de companie are obligația de a declara acest animal Asociației de Proprietari.

Având în vedere proximitatea vecinilor și deschiderea grădinilor, pisicile și câinii, precum și orice alte animale de companie trebuie să fie strict controlate de rezidenți, atât pe proprietatea lor, cât și în afara acesteia. Câinii trebuie ținuți în lesă în toate spațiile comune și nu trebuie să hărțuiască sau să li se permită să hărțuiască alte persoane, copii, bicicliști, alergători sau animale de companie.

Nu este recomandată pătrunderea în lift cu animale de companie, în cazul în care lifturile sunt utilizate sau urmează să fie utilizate la acel moment de către alte persoane decât deținătorii animalelor de companie. De asemenea, se recomandă evitarea plimbării animalelor de companie de talie mare în spațiile în care sunt prezenți copii (spațiile interioare din cadrul Complexului Rezidențial, alei, spații verzi etc.).

Anumite rase de câini considerate agresive (de exemplu, pitbull, terrier, rotweiller, boerboel) nu au voie să fie ținute în cadrul Complexului Rezidențial.

Excrementele animalelor de companie vor fi înlăturate imediat de către Proprietar/Locatar. De asemenea, Proprietarii/Locatarii au obligatia de a curata orice mizerie lasata în spatiile comune ale Complexului Rezidential de orice animal de companie detinut de acestia sau aflat sub supravegherea acestora. Proprietarii/Locatarii vor respecta normele de igiena si sanatate in vigoare si vor mentine proprietatea individuala in concordanta cu aceste norme.

Câinii și pisicile trebuie deparazitate si vaccinate, conform planurilor de tratament corespunzatoare rasei. Este recomandata castrarea si sterilizarea cainilor si pisicilor.

Rezidenții nu au voie să păstreze mai mult de 3 animale de companie în unitățile lor rezidențiale. Toate daunele materiale provocate de către animalul de companie, precum și orice inconveniente și neajunsuri care pot afecta confortul și siguranța Proprietarilor/Locatarilor vor fi imputate persoanei care este custodele legal al animalului și vor fi remediate de către Proprietarul care deține animalul”, se arată în regulamentul de ordine interioară pus la dispoziția DC News.

Cititoarea DC News ne-a spus că unele reguli sunt de bun simț, dar să interzici anumite rase de animale este deja exagerat. În plus, „să fie în regulamentul de ordine interioară faptul că sunt recomandate castrarea și sterilizarea câinilor și pisicilor... mi se pare deja abuz!”.

Este rezonabil ca animalele de companie să fie ținute sănătoase și curate, pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un mediu igienic. De asemenea, este o normă de bună conduită și igienă ca proprietarii să curețe după animalele lor. Este important ca animalele să fie sub control pentru a preveni incidentele și disconfortul altor rezidenți. Limitarea numărului de animale per unitate ajută la prevenirea aglomerării și a eventualelor probleme legate de zgomot și mirosuri.

Ce pare a fi în neregulă cu acest regulament

Interzicerea anumitor rase de câini

Aceasta poate fi percepută ca fiind discriminatorie și poate genera nemulțumiri printre iubitorii acestor rase. Nu toate exemplarele din rasele menționate sunt agresive, iar comportamentul animalelor depinde în mare măsură de educația și socializarea oferită de proprietari.

Recomandarea castrării și sterilizării

Deși aceste practici au beneficii dovedite pentru sănătatea animalelor și pot reduce problemele legate de reproducere necontrolată și comportament, impunerea sau chiar recomandarea lor în regulament poate fi percepută ca o încălcare a drepturilor proprietarilor de animale.

Regulamentul încearcă să asigure un echilibru între drepturile deținătorilor de animale și confortul celorlalți rezidenți. Totuși, anumite prevederi, cum ar fi interzicerea raselor considerate agresive și recomandarea castrării și sterilizării, pot fi percepute ca excesive sau discriminatorii. Este important ca astfel de reguli să fie bine comunicate și justificate, iar dezvoltatorii și asociațiile de proprietari să fie deschiși la dialog și la adaptarea regulamentelor în funcție de feedback-ul rezidenților.

