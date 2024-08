ABBA cere lui Trump să înceteze utilizarea muzicii lor la mitingurile de campanie

Cântece celebre ale trupei ABBA, cum ar fi "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" și "Dancing Queen", au fost difuzate la un miting susținut de Trump și partenerul său de campanie, JD Vance, pe 27 iulie în Minnesota, fiind însoțite de videoclipuri, potrivit ziarului suedez Svenska Dagbladet, care a avut un reporter la eveniment.

„Împreună cu membrii ABBA, am descoperit că au fost lansate videoclipuri în care muzica ABBA a fost folosită la evenimentele lui Trump și, prin urmare, am cerut ca această utilizare să fie imediat eliminată și retrasă”, a declarat casa de discuri Universal Music într-un comunicat.

Se menționează că nu a fost acordată nicio permisiune sau licență pentru campania lui Trump. Membrii trupei au refuzat să comenteze suplimentar, dar un reprezentant al acestora a declarat pentru agenția de presă Reuters că susțin pe deplin poziția Universal. Campania lui Trump nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

De-a lungul anilor, mai mulți artiști sau reprezentanții acestora și-au exprimat dezacordul față de utilizarea muzicii lor la evenimentele lui Trump, printre aceștia numărându-se regretatul cântăreț și chitarist american Tom Petty, cântăreața și compozitoarea britanică Adele și trupa rock R.E.M.

În aprilie, casa de discuri a regretatei cântărețe și activiste irlandeze Sinéad O'Connor a cerut, de asemenea, campaniei lui Trump să înceteze utilizarea muzicii sale. Luna aceasta, cântăreața canadiană Celine Dion și casa sa de discuri au formulat o plângere similară, calificând utilizarea neautorizată a interpretării sale ca fiind inacceptabilă.

Incidentul cu Celine Dion a atras atenția publicului când piesele sale au fost difuzate la un miting de campanie al lui Trump, fără a avea acordul cântăreței sau al casei sale de discuri. Acest gest a fost considerat o încălcare a drepturilor de autor, iar echipa cântăreței a cerut imediat ca melodiile să fie retrase din toate materialele asociate campaniei lui Trump.

"Echipa de management a lui Celine Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă astăzi (sâmbătă) de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi a imaginii lui Celine Dion interpretând «My Heart Will Go On» la un miting de campanie a lui Donald Trump/JD Vance în Montana", potrivit unui comunicat dat de către echipa managerială a artistei.

