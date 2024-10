A trecut un an de la atacul Hamas în Israel. Românca Dana Vereanu: Urmează să nasc în mai puțin de o lună. Rămân aici! Ne dorim pace

A trecut un an de la atacul Hamas în Israel. Dana Vereanu, o româncă din Israel, povestește cum războiul i-a schimbat viața într-un mod dramatic. La un an de la începutul conflictului, ea vorbește despre durerea resimțită de întreaga națiune, frica de atacuri și incertitudinile zilnice.

Astăzi, la un an de la izbucnirea războiului, viața este cu totul diferită pentru cei afectați. Dana Vereanu, o româncă stabilită în Israel, a împărtășit experiențele și sentimentele ei în această zi neagră. Potrivit spuselor sale, întreaga țară se gândește la victime, iar timpul nu pare suficient pentru a onora toate poveștile tragice.

„Viața este, în mod cert, altfel decât era acum un an. Totul s-a schimbat pentru noi, este o zi foarte grea. La televizor sunt numai comemorări și nu ne ajung 24 de ore sau un an întreg pentru a relata poveștile tuturor victimelor, povești cutremurătoare și foarte triste. Tot poporul suferă și plânge pentru niște oameni pe care nu i-a cunoscut, pentru victimele care și-au pierdut viața și pentru ostatici”, ne-a spus Dana Vereanu.

Amintindu-și de ziua în care a început conflictul, românca mărturisește că a fost copleșită de frică în această dimineață la ora 6:29, exact momentul în care, acum un an, au început bombardamentele. „Personal mi-a fost frică în această dimineață, la ora 6:29, ora la care exact acum un an a început războiul, gândindu-mă că am putea fi iarăși atacați. Chiar l-am întrebat pe soțul meu dacă ar trebui să ne trezim puțin mai devreme, să fim pregătiți, dar din fericire nu s-a întâmplat nimic”.

Măsurile de siguranță sunt, acum, o parte inevitabilă a vieții zilnice pentru Dana și familia sa. „Suntem mult mai atenți la locul în care suntem. Eu mă uit în fiecare moment în jur să văd care ar fi locul cel mai potrivit ca să mă adăpostesc în cazul în care sună alarma, să văd unde fug, cum s-o scot pe fetița mea cât mai repede din mașină”. Ea descrie o realitate în care, pe lângă teama constantă, este resimțită și o „ură puternică din partea lumii întregi”.

Împovărată de suferința națională, Dana Vereanu vorbește despre cei 101 israelieni care sunt încă în captivitate, prizonieri într-un „iad”. Cu toate acestea, ea mărturisește că a învățat lecții valoroase pe parcursul acestui an dificil. „Cea mai importantă este aceea că Israelul este, în acest moment, locul cel mai sigur pentru mine, pentru familia mea și pentru evrei”.

Românca Dana Vereanu rămâne încrezătoare în eroii care își riscă viețile pentru apărarea țării. „Ne așteptăm ca cei vinovați să plătească pentru asta după ce se va termina totul. Încă avem foarte mare încredere în armată, avem foarte mulți eroi și foarte mulți tineri care sunt dispuși să își dea viața pentru țară și să ne apere. Nu avem un alt loc în care să mergem”.

Planuri de viitor, odată simple, au fost anulate sau amânate din cauza conflictului, lăsându-i pe mulți să trăiască într-o stare de incertitudine. „Nu ne-am așteptat să dureze atât. Anul trecut, în noiembrie, am cumpărat bilete pentru un concert în România în luna august, fiind siguri că sigur se va termina până atunci. Nu am reușit să mai venim, din cauza situației zborurile care au fost anulate”.

Cu toate acestea, Dana își exprimă hotărârea de a rămâne alături de familia sa în Israel, indiferent de cum va evolua situația. „Urmează să nasc în mai puțin de o lună, așa că suntem și vom rămâne aici. Sper să nu degenereze situația, speram ca inamicii noștri să înțeleagă că suntem aici și tot aici vom rămâne, și că noi ne dorim pace alături de toți vecinii noștri”, a declarat românca pentru DCNews.

