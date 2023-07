A murit cântăreața Sinéad O’Connor

Sinead O'Connor a murit la vârsta de 56 de ani, scrie Daily Mail. Cântăreața irlandeză a devenit celebră în întreaga lume în 1990, prin coperta ei sfâșietoare pentru Prince's Nothing Compares 2 U.



Decesul său vine la un an după ce fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, și-a luat viața în ianuarie 2022, după ce a evadat din spital, acolo unde era supravegheat pentru că încercase să se sinucidă.

La momentul morții sale, se credea că muzicianul, care și-a schimbat numele în Shuhada' Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam, își petrecea timpul între Co Roscommon, Irlanda și Londra.

Ce a scris Sinead O'Connor în ultima sa postare de pe Twitter





În ultimul ei tweet, O'Connor a postat o fotografie cu Shane și a scris: "De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu. Am fost un suflet în două jumătăți. A fost singura persoană care m-a iubit vreodată necondiționat. Sunt pierdută fără el".

O'Connor s-a născut într-o familie dificilă din Dublin, pe 8 decembrie 1966. Ea a mărturisit că a început să aibă probleme de sănătate mintală, deoarece mama ei a abuzat-o fizic și sexual când era copil. Cântăreața a fost plasată la școala de corecție la vârsta de 15 ani, după ce ar fi comis niște furturi.

Una dintre călugărițele de acolo i-a văzut talentul muzical și i-a cumpărat o chitară, îndemnând-o să ia lecții pentru a învăța să cânte la acest instrument. Printr-o reclamă într-o revistă muzicală din Dublin, ea l-a cunoscut pe Colm Farrelly și împreună au format trupa "Ton Ton Macoute", care a adus-o pe O'Connor în atenția industriei muzicale globale.



După ce a semnat cu Ensign Records, a lansat primul ei album, "I Do Not Want What I Haven't Got" în 1990, care s-a vândut în peste șapte milioane de exemplare și a inclus hitul ei fabulos "Nothing Compares 2 U".

