A început campania electorală pentru prezidențiale: Simion se crede cel mai frumos, Ciucă cel mai puternic. Lista completă de ”calități” pentru Cotroceni

Campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din acest an a început vineri, la ora 00:00, şi se va încheia pe data de 23 noiembrie, la ora 7:00. Apoi, pe 24 noiembrie, românii vor putea alege viitorul preşedinte al României dintre cei 14 candidaţi înscrişi în cursa electorală.

Biroul Electoral Central a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea în care candidaţii vor fi înscrişi pe buletinul de vot la alegerile prezidenţiale. Aceasta este următoarea:



* poziţia nr. 1 - Elena-Valerica Lasconi - Uniunea Salvaţi România;



* poziţia nr. 2 - George-Nicolae Simion - Alianţa pentru Unirea Românilor;



* poziţia nr. 3 - Ion-Marcel Ciolacu - Partidul Social Democrat;



* poziţia nr. 4 - Nicolae-Ionel Ciucă - Partidul Naţional Liberal;



* poziţia nr. 5 - Hunor Kelemen - Uniunea Democrată Maghiară din România;



* poziţia nr. 6 - Mircea-Dan Geoană - candidat independent;



* poziţia nr. 7 - Ana Birchall - candidat independent;



* poziţia nr. 8 - Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională;



* poziţia nr. 9 - Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie;



* poziţia nr. 10 - Ludovic Orban - Forţa Dreptei;



* poziţia nr. 11 - Călin Georgescu - candidat independent;



* poziţia nr. 12 - Cristian Diaconescu - candidat independent;



* poziţia nr. 13 - Cristian-Vasile Terheş - Partidul Naţional Conservator Român;



* poziţia nr. 14 - Silviu Predoiu - Partidul Liga Acţiunii Naţionale.

Cum au dat startul campaniei electorale principalii candidați la alegerile prezidențiale

Deși avem un număr destul de mare de candidați la aceste alegerile prezidențiale, în majoritatea sondajelor figurează doar următoarele nume: Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), George Simion (AUR), Mircea Geoană (independent), Elena Lasconi (USR), Cristian Diaconescu (independent) Kelemen Hunor (UDMR), Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român), Ludovic Orban (PMP și FD) și Ana Birchall (independent).

Dacă analizăm cum au decis principalii candidați la alegerile prezidențiale să dea starul campaniei electorale pe paginile lor de pe socializare, observăm că fiecare are un discurs diferit. Nicolae Ciucă, candidatul PNL, pare sigur pe el și spune că "este momentul să spunem clar și hotărât că vom câștiga aceste alegeri".

"Astăzi, la început de campanie electorală, este momentul să spunem clar și hotărât că vom câștiga aceste alegeri! Suntem puternici, suntem o echipă sudată și, cel mai important, am demonstrat că suntem în slujba oamenilor.

PNL are cea mai puternică structură de aleși locali și cele mai eficiente administrații. Suntem singurii capabili să luptăm cu binomul PSD-AUR pentru o Românie europeană. Este esențial să nu lăsăm România pe mâna lui Marcel Ciolacu și George Simion. E important să nu facem pe placul Rusiei, ci să facem tot ce putem pentru familie, comunitate și țară.Trebuie să ne mobilizăm nu doar pentru noi, ci și pentru fiecare român, pentru copiii și bunicii noștri. Lăsând PSD și AUR la putere ar fi un dezastru. Îi vom înfrunta cu trei adevăruri clare: doresc să ia toată puterea, sunt bântuiți de corupție și au revenit la politica aroganței.Ei vor să ne distrugă viitorul, dar împreună noi îi vom opri. Vă propun tuturor să luptăm, cu onoare și credință, pentru o Românie sigură și prosperă!", a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook, postând și un video în care mai multe personalități îi aduc cuvinte de laudă.

De cealaltă parte, Marcel Ciolacu, candidat PSD, nu a făcut nici o postare specială pentru a anunța începerea campaniei electorale, dar a postat constant filmări și declarații de la evenimentele la care a participat, multe dintre postări concentrându-se pe anunțuri importante pentru români precum ar fi măsurile fiscale prevăzute de Guvern. În plus, în una dintre cele mai recente postări, Marcel Ciolacu vorbește despre reindistrualizarea României.

"Reindustrializarea este cea mai eficientă soluție pentru dezvoltarea economiei! Asta mi-au spus toți reprezentanții mediului de afaceri din Botoșani, oameni care și-au crescut afacerile într-o regiune care, până acum doi ani, era văduvită de proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii. Azi, bani europeni încep să se vadă și aici, iar Autostrada Moldovei va ajuta enorm economia locală. Însă județul Botoșani are nevoie și de noi unități de producție, de parcuri industriale pentru afaceri tip start-up, de investiții masive în infrastructura de transport, educație, sănătate și utilități publice. Prioritatea mea este să mă asigur că asemenea proiecte se vor multiplica în Botoșani. Și că statul le va oferi oamenilor de afaceri stabilitate, predictibilitate și dialog. Aceasta este calea sigură de dezvoltare a regiunii și a întregii țări!", a scris Ciolacu.

George Simion se crede cel mai frumos candidat

George Simion, candidatul AUR, se evidențiază printr-un alt tip de discurs. Acesta le promite oamenilor cadouri sau case și postează adesea filmulețe sau anunță că va fi live pe TikTok. Vorbește mai puțin despre planul său pentru România, în schimb și-a făcut public afișul oficial de campanie și le spune oamenilor să îi dea mesaj privat dacă vor să îl pună în fața caselor lor sau în alte locații private.

De altfel, în cea mai recentă postare a sa, un filmuleț în care se vede cum își lipește afișul. Simion se declară "cel mai frumos candidat de la Petre Roman încoace".

Mircea Geoană obișnuiește să își informeze susținătorii care sunt evenimentele la care participă și ce interviuri dă în acestă perioadă, dar și ce intenționează să facă dacă va ajunge președinte. Acesta a anunțat că angajamentul său pentru România este "schimbarea adevărată pentru un deceniu al renașterii naționale".

Elena Lasconi, candidat USR, a dat startul campaniei electorale printr-un filmuleț în care apare lipind un afiș cu poza ei.

"Peste fix 30 de zile o să stabilim dacă bifăm tot de pe listă:□ dăm o șansă schimbării reale după 35 de ani;

- scăpăm de PSD;

- lăsăm PNL să își găsească un președinte liberal, nu o marionetă;

- arătăm că România nu renaște cu cel mai longeviv președinte al PSD;

- trimitem șeful filialei de la circ a PSD să cânte doar la masa lui Putin.

Am lipit primul afiș acolo unde am arătat că se poate dacă ești de bună-credință, că politica nu e despre combinații, ci despre muncă, proiecte și viziune. Am arătat că se poate și sunt gata să facem din România, împreună, o țară pentru toți, nu doar pentru unii!" a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

Și Kelemen Hunor, candidatul UDMR, este destul de activ pe rețelele sociale. Acesta postează adesea frânturi din interviurile pe care le dă. El îi sfătuiește pe români să nu voteze "răul cel mai mic, ci soluția cea mai bună".

