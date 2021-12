A fost întronizat noul Episcop al Devei şi Hunedoarei, Nestor Dinculeană. Controversa cu invitații, explicată de Dan Ciachir

Preasfințitul Nestor Dinculeană a fost întronat ca noul Episcop al Devei și Hunedoarei în timpul unei slujbe de duminică, 26 decembrie, la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Deva.

Scriitorul Dan Ciachir a vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre eveniment. „E o suită de ierarhi mai tineri care au fost aleși în ultimii doi-trei ani. Aici, Preasfințitul Nestor îl înlocuiește pe Preasfințitul Gurie care s-a prăpădit la datorie, tânăr, la 52 de ani. Acum e tot un călugăr votat și ales de Sfântul Sinod”, a transmis el, în a doua zi de Crăciun.

Credincioșii au participat în exteriorul bisericii la slujbă, urmărind evenimentul pe două ecrane amplasate în curtea lăcașului de cult, cu respectarea măsurilor sanitare impuse prin lege, anunță oficialii.

Ce spune Dan Ciachir despre derularea slujbei

„În primul rând, clerul are trei grade: diacon, preot, episcop. Odată ajuns episcop, ierarhul respectiv poate deveni mitropolit sau patriarh, care sunt grade administrative. Nu mai e vorba de o hirotonire. De fapt despre acest lucru este vorba, nu despre poporul credincios care se află în biserică. Trebuie să fie cel puțin trei episcopi care îl hirotonesc pe episcop.

Poporul credincios dorește să-și vadă ierarhul, să și-l aclame, să spună «Axios, Vrednic Este». Sigur că sunt și situații speciale, dar contextul acesta de astăzi (n.r., pandemia) nu afectează validitatea hirotoniei în episcop. Vedeți, un preot este hirotonit de un episcop, dar un episcop poate fi de cel puțin trei episcopi sau mai mulți.

Sigur, trebuie să fie credincioși de față. De exemplu, nu se poate sluji o Liturghie fără niciun credincios. Oamenii vor să-și cinstească noul ierarh. Chiar dacă credincioșii erau în afara bisericii, probabil o parte au fost admiși în interior”, a conchis el.

Ce a transmis președintele CJ Hunedoara

„În a doua zi a marelui praznic al Nașterii Mântuitorului, am participat cu onoare şi multă bucurie la Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia Preasfințitul Părinte Nestor a fost întronizat ca Episcop al Devei şi Hunedoarei. Am convingerea că noul arhipăstor al hunedorenilor va fi un vrednic urmaș al Preasfinţitului Părinte Gurie, trecut prea devreme la cele veşnice în luna octombrie a acestui an. Ne dorim ca lucrarea pastorală, misionară şi culturală la care a fost chemat noul episcop să fie, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, încununată de o frumoasă şi rodnică slujire arhierească”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţea Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News