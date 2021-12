60 de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro

"Astăzi, 14 decembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.", a informat IGPR, precizând că activitățile se desfășoară în municipiul București şi în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea.

Circa 3.000 de mașini second-hand au fost achiziționate prin intermediul unor societăți comerciale fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate în mod corect

"Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2019 – martie 2020, persoanele bănuite ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.

Vehiculele second - hand achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.", mai arată comunicatul IGPR.

Au fost întocmite contracte fictive de creditare sau cesiune

"În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro.

Vor fi puse în aplicare 66 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

La activități participă poliţiști ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, precum și ai serviciilor de investigare a criminalității economice ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.", a transmis IGPR, marți.