Sebastian Damian, Managing Director al 3 Oaks Gaming, o companie de iGaming care dezvoltă jocuri de noroc, a fost invitat la DC News şi DC Business. 3 Oaks Gaming este o companie care dezvoltă jocuri de cazino, fiind supuse unor teste riguroase, certificate și, ulterior, distribuite în numeroase piețe din Europa, America de Sud, dar și Africa. Compania dorește să aducă 80% din portofoliul său de jocuri pe piața românească, aflându-se în fazele finale ale obținerii certificării necesare pentru aceasta.

Sebastian Damian a vorbit despre procesul de realizare a jocurilor, însă a evidențiat și măsurile luate de creatori și dezvoltatori pentru a îi responsabiliza pe jucători. Sebastian Damian a explicat de ce este atât de important pentru 3 Oaks Gaming de a educa jucătorul, să înțeleagă înainte cum funcționează jocurile de cazino. Mai mult, acesta a vorbit despre responsabilitatea socială, un factor important, care se reflectă și în conținutul jocurilor.

Cel mai important aspect

”Noi, începând din piața vestică, am avut și avem în continuare un mindset. Pentru noi cel mai important este să educăm jucătorul, în ceea ce înseamnă jocurile de cazino, să îl educăm într-un fel, să îl ducem în ideea că șansele sunt mai mari în a pierde decât a câștiga. Evident că, din punct de vedere legal, suntem în acord cu tot ceea ce înseamnă reglementare și legislație. Însă noi am dus pasul acesta mai departe, de responsabilitate, în content, în joc. Chiar dacă, în unele piețe ce nu sunt reglementate la fel de bine, poți să stai într-un joc cât vrei de mult, noi preferăm să îi spunem jucătorului Vezi că joci de atâta timp! Vezi că ai pierdut sau chiar dacă ai câștigat, șansele sunt cam astea”, a spus Sebastian Damian.

Sebastian Damian a vorbit despre managementul companiei, dar și despre faptul că în piețele evoluate din acest domeniu nu ai voie să faci jocuri ”childish”, care să îi atragă pe copii.

”Este modelul nordic, este modelul pe care noi credem că, într-un final, toate țările îl vor aborda. Facem chestia aceasta, inclusiv la nivel de angajat, să promovăm ideea de a contribui cu ceva la societate, de a fi friendly, de a ajuta jucătorii, de a-i ajuta să meargă pe ideea de entertainment, de a face totul cu plăcere. Noi, ca management, am împins asta către angajați, către produs și clienții noștri. Piețe precum Marea Britanie, ne-a învățat cum să fim, cum să nu fim. Dau exemple, care nu există în piața românească, respectiv nu ai voie să faci jocuri copilărești, childish, în anumite piețe. În România, nu te verifică nimeni, ești ok să ai un astfel de content. În alte piețe mai evoluate trebuie să ai o anumită sobrietate, să nu fii foarte atrăgător pentru copii. Noi am încercat ca tot contentul să îl ducem în direcția asta. Joci, dacă ești un gentleman. Aceasta trebuie să fie mentalitatea!”, a spus Sebastian Damian.

”La nivel de angajați, precum spuneam, trebuie să lucrăm, să simțim că acele jocuri ne reprezintă. Toți angajații noștri au un număr nelimitat de zile de vacanță. Dacă dorești să îți iei 5 zile sau 50 de zile este în regulă, este alegerea ta. Important este să vii cu inima deschisă, să fii relaxat. Dacă nu ești relaxat se va vedea acest lucru în atitudinea ta și se va vedea în modul în care creezi matematica pentru jocuri. Stresul ne impactează pe toți, în ceea ce facem. Este și mai urât atunci când stresul se poate duce în produsele noastre, care poate afecta pe mulți oameni. Vorbeam cu un prieten de-al meu, de pe tehnic, de faptul că sunt luni în care avem jumătate de milion de jucători diferiți pe lună. Practic, să ai atâția clienți înseamnă să ai un impact. E o responsabilitate pe care tu, ca firmă, echipă, o ai și trebuie să fii foarte conștient de această responsabilitate. Așa cum oricine trebuie să înțeleagă că Coca Cola îți dă cofeină, dar poate să îți dea și dependență”, a spus Sebastian Damian.

Campanii de conștientizare

”Plănuim să ne implicăm în tot felul de campanii de conștientizare, atât noi, cât și cu partenerii noștri. Pe lângă asta, este foarte probabil să facem ce am făcut în alte piețe, în cele vestice, unde am început să contribuim alături de tot felul de ONG-uri care încearcă să ajute jucătorii, să împingă ideea de conștientizare, atât pentru cei care sunt jucători, cât și pentru cei care vor deveni la un moment dat. Foarte important ca partea asta de conștientizare să se întâmple dinainte. Părerea mea este că 95% dintre jucătorii de cazino nu înțeleg cum funcționează un joc de cazino, în sensul că matematica din spatele unui joc dictează potențialele câștiguri. Nu ne place când clienții noștri ne cer jocuri cu șanse mai mici de câștiguri pentru jucători, pentru că asta înseamnă că una este să pierzi 100 de lei ca jucător după ce te-ai distrat o zi și alta este să îi pierzi în 5 minute. Trebuie să înțelegem cum această matematică impactează, de fapt, experiența”, a spus Sebastian Damian.

Conștientizarea că jocurile de cazino trebuie să fie un entertainment

”Conștientizarea este cea mai importantă. La mașini tot timpul pedala de frână este mai mare decât pedala de accelerație. Este important să o vezi, să o conștientizezi. Așa e și cu jocurile de cazino. Investiția noastră este foarte mare în a face treaba evidentă pentru toți cei care joacă, că trebuie să o vadă ca pe o distracție, ca un entertainment, iar câștigul e un bonus. Nu trebuie să îl vânezi, ci te distrezi. Și întotdeauna jucătorul trebuie să aibă un buget. Poate să fie 100 de RON sau 30% din veniturile tale, dar să fii mereu strict că nu treci peste.

Din nou, comparația cu mașina. Când îți cumperi o mașină te gândești întotdeauna că nu vrei să treacă de 10-20-30% din venitul tău. Mașina când ți-o cumperi trebuie să îți permiți să o menții apoi. Se poate strica, poți face accident. La fel e și la cazinouri, trebuie să pierzi bani într-o anumită limită. E o responsabilitate foarte mare pe noi, să dezvoltăm softul într-o manieră prietenoasă, deschisă față de jucător. Aceste lucruri se pot face în multe moduri. De exemplu, prin regulile jocului. Orice jucător trebuie să cunoască înainte regulile, să înțeleagă cum poate câștiga sau pierde. Însă trebuie să aibă și regulile sale private, un set de limite!”, a mai spus Sebastian Damian, la DC News şi DC Business.

