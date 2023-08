2000 de șoferi au fost prinși la volan, în acest an, sub influența drogurilor. Peste 5000 consumaseră alcool

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de IGPR, în intervalul 1 ianuarie - 20 august 2023, poliţiştii au constatat 1.938 de infracţiuni de conducere sub influenţa unor substanţe psihoactive, cu 3% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2022.



În perioada 1 ianuarie - 20 august 2022, la nivel naţional, poliţiştii au constatat 1.880 de infracţiuni de conducere sub influenţa unor substanţe psihoactive, iar pe întreg parcursul anului 2022, au fost constatate 2.866 de astfel de fapte, precizează sursa citată.



Pe de altă parte, între 1 ianuarie şi 20 august 2023, la nivel naţional, au fost constatate 5.375 de infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului, în scădere faţă de perioada similară din anul precedent, când au fost constatate 5.948 de astfel de fapte.



În anul 2022, poliţiştii au constatat 9.105 infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului, adaugă sursa amintită.



Poliţia avertizează că alcoolul şi drogurile la volan afectează grav capacitatea de a aproxima distanţele şi pericolele, scăzând astfel capacitatea de a conduce un vehicul.



În această perioadă, poliţiştii aflaţi în trafic au informat cetăţenii cu privire la noile prevederi legislative, precum şi cu privire la pericolele la care se expun cei care conduc sub influenţa alcoolului sau drogurilor. Astfel, şoferul care se află sub influenţa alcoolului sau drogurilor şi produce un accident de circulaţie din care rezultă cel puţin o persoană decedată nu va mai putea fi condamnat cu suspendare, el urmând a face închisoare cu executare, se mai arată în comunicatul IGPR, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News