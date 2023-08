10 capete de acuzare împotriva lui Donald Trump

Justiţia din statul Georgia a validat zece capete de acuzare în dosarul privind presupusele tentative ilicite ale fostului preşedinte american Donald Trump de a obţine modificarea rezultatului alegerilor din 2020 în acest stat cheie, informează Agerpres.



După o zi de depoziţii ale martorilor chemaţi de acuzare, marele juriu din comitatul Fulton, care include Atlanta, capitala acestui stat din sud-estul Statelor Unite, a aprobat cele zece acuzaţii care i-au fost prezentate, dar nu se cunosc deocamdată identitatea şi numărul celor urmăriţi penal.



Dacă Donald Trump, care face campanie pentru primarele din Partidul Republican în vederea desemnării candidaturii sale la scrutinul prezidenţial din 2024, se numără printre aceste persoane, aşa cum anticipează atât experţii în drept, cât şi persoana în cauză, acesta ar fi a patra inculpare penală în mai puţin de şase luni.



Juriştii susţin că procuroarea districtuală a comitatului Fulton, Fani Willis, intenţionează să folosească o lege în vigoare în statul Georgia privind delincvenţa în bandă organizată, folosită în special împotriva bandelor, ce prevede pedepse cu închisoarea de la cinci la 20 de ani.



Marele juriu, un complet de cetăţeni învestiţi cu competenţe de anchetă şi responsabil cu validarea unui eventual rechizitoriu, a fost format de procuroarea care investighează acest caz din 2021 pentru a stabili dacă există suficiente elemente pentru a-l pune sub acuzare pe Donald Trump, în special pentru acte de fraudă şi ingerinţă electorală.

Fără să mai aştepte, Donald Trump l-a atacat luni pe platforma sa Truth Social pe fostul viceguvernator republican al Georgiei, care a depus mărturie la finalul zilei, sfătuindu-l că "ar face bine să nu depună mărturie în faţa marelui juriu al lui Fulton. El a atacat-o, de asemenea, din nou pe procuroarea Fani Willis.

Ar putea primi graţiere?

Ancheta a fost declanşată de o convorbire telefonică din ianuarie 2021 al lui Donald Trump - a cărei înregistrare a fost făcută publică - în care acesta îi cerea unui înalt oficial local, Brad Raffensperger, să "găsească" cele aproximativ 12.000 de buletine de vot pe numele său care îi lipseau pentru a-i câştiga pe cei 16 mari electori ai acestui stat.



Acuzaţiile ar urma să dezvăluie "o serie de acte ilegale pentru a modifica rezultatul alegerilor din Georgia: piraterie informatică, declaraţii false, hărţuire etc", a enumerat pe reţelele de socializare Anthony Kreis, profesor de drept al universităţii din Georgia.



În cazul în care ar câştiga alegerile prezidenţiale din 2024, dacă va fi condamnat, Donald Trump nu va putea să se graţieze sau să obţină renunţarea la urmărirea penală de către biroul procurorului deoarece acesta este un caz la nivel statului Georgia asupra căruia statul federal nu are autoritate.



Această procedură se referă la o parte din faptele vizate de inculparea din 1 august a lui Donald Trump într-o instanţă federală la Washington pentru presupuse manevre ilegale în timpul alegerilor din 2020 în şapte state cruciale, inclusiv Georgia.



Fostul preşedinte, care îşi zdrobeşte adversarii în sondajele pentru alegerile primare, urmează să fie judecat în lunile martie şi mai 2024. El va trebui să răspundă pentru cumpărarea tăcerii unei actriţe porno în faţa justiţiei din statul New York, precum şi pentru presupusa neglijenţă în gestionarea documentelor confidenţiale în faţa justiţiei federale din statul Florida.

