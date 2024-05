Ziua Copilului la MINA: Descoperă noua expoziție „Animale în Lumea Artei”

MINA, Museum of Immersive New Art, sărbătorește Ziua Internațională a Copilului întreg weekendul, 1 și 2 iunie, și invită publicul din București și din Cluj să participe la un program artistic dedicat copiilor și părinților.

Atât la MINA București, cât și la MINA Pop Up din Cluj, va fi prezentată în premieră o nouă expoziție care reunește capodopere din diverse perioade artistice, de la Renaștere la Modernism, toate având în comun tema animalelor. „Animale în Lumea Artei” aduce în prim-plan o selecție de lucrări celebre care surprind frumusețea și diversitatea animalelor prin ochii unor artiști renumiți. Expoziția este menită să inspire și să educe prin intermediul artei.

Data: 1 și 2 iunie 2024

Locație: MINA - Museum of Immersive New Art București, MINA Pop Up Cluj

Program: 10:00 – 21:00

Intrare: Gratuită pentru toți copiii de până în 3 ani, 50% reducere pentru copiii sub 12 ani. Accesul se va face pe bază de bilete ce pot fi achiziționate online sau de la fața locului, în limita locurilor disponibile.

Expoziția „Animale în Lumea Artei” oferă reprezentări extrem de detaliate și realiste ale unor animale, peisaje exotice și fantastice cu tigri și păsări, scene idilice din natură sau compoziții simbolice ce reflectă relația dintre oameni și animale. Selecția include lucrări de Albrecht Dürer, Henri Rousseau, George Stubbs, Melchior d'Hondecoeter, Paul Klee și mulți alții.

Această colecție diversă oferă o perspectivă asupra modului în care diferiți artiști au abordat tema animalelor în operele lor, explorând atât frumusețea naturală, cât și simbolismul și mitologia asociate cu acestea. De la realismele minuțioase ale lui Dürer și Stubbs, la onirismul și culorile vibrante ale lui Rousseau și Klee, expoziția promite o călătorie vizuală captivantă și educativă pentru copii.

Operele de artă vor fi însoțite de explicații pe înțelesul copiilor, astfel încât cei mici să învețe într-un mediu prietenos și plăcut despre animalele ilustrate și artiștii care le-au creat. Ghidul expoziției va fi Mădălina Mirea, critic și istoric de artă, cu doctorat în arte vizuale, membru UAP Filiala de Critică din București.

„Suntem încântați să deschidem această expoziție specială de Ziua Copilului. Animalele au fost mereu o sursă de inspirație pentru artiști, iar prin această galerie dorim să aducem bucurie copiilor și să le stârnim interesul pentru artă și natură. Vă așteptăm cu drag să descoperiți „Animale în Lumea Artei” la MINA,” a declarat echipa MINA.

Surpriza din weekend-ul copiilor – câinele robot

MINA va prezenta la Bucuresti cu ocazia aceasta si noul robopet achizitionat, un câine robot de distracție, dar și de pază. Acesta răspunde la comenzi și poate fi telecomandat de la distanță. Are în el programate anumite dansuri și giumbușlucuri ca să creeze senzație pe oriunde se plimbă. Nu știe deocamdată să latre și nici nu aleargă după pisici, dar cu siguranță îi va face pe cei mici să zică miWOW :)

La București, biletul pentru primul spațiul imersiv oferă acces și la două dintre spectacolele permanente: „Van Gogh” și „Cosmos”. Separat, în al doilea spațiu imersiv vizitatorii pot viziona și noul spectacol educațional „Dinozaurii - O călătorie imersivă în Lumea Preistorică”. În primele intervale orare rulează reinterpretarea fascinantă a poveștii clasice Vrăjitorul din Oz.

La Cluj, în cadrul MINA Pop Up, biletul va asigura acces la „Animale în Lumea Artei”, precum și la spectacolele imersive „Gustav Klimt” și „Lumea Subacvatică”.

Biletele se găsesc pe următorul link: https://specials.minamuseum.com.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.minamuseum.com sau să ne urmăriți pe rețelele de socializare.

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Schweppes.

În 2024, MINA a lansat MINA Pop Up, ediția itinerantă ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca (19 aprilie - 2 iunie), Iași (13 iunie - 10 septembrie) și Timișoara (18 septembrie – 1 ianuarie).

