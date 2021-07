WC-ul lui Boc, mai scump decât casa lui Musk, noi probleme. Persoanele cu dizabilități, interzise

De data aceasta, toaleta de lux, amplasată în piața Lucian Blaga, a avut nevoie de ajustări pentru a putea fi folosită și de persoanele cu dizabilităţi.

Timp de un an, acestora le era imposibil să intre în WC-ul de 50.000 de euro. Pagina de Facebook Acces Universal a rezumat munca 'titanică' de modificare a intrării în toaletă astfel încât și persoanele cu dizabilități să o poată folosi.

'A treia incercare a fost cu succes - avem in sfarsit ACCES in toaleta accesibila amplasata recent in Piata Lucian Blaga din Cluj-Napoca!

Dupa ce initial a fost lasata o treapta serioasa la intrare, care mai apoi a fost redusa insuficient, intr-un final s-a obtinut si rezultatul normal si firesc: o intrare in toaleta la nivel cu restul trotuarului, accesibila tuturor persoanelor (inclusiv utilizatorilor de scaun rulant).

Din pacate a fost nevoie de foarte multa munca (sesizari, discutii, deplasari in teren) pentru a obtine o schimbare atat de marunta (dar extrem de importanta), incat ne intrebam, retoric, care sunt sansele de a avea in viitorul apropiat o societate incluziva si atenta la nevoile tuturor persoanelor?

#egalitate #nediscriminare #accesibilitate', scrie pagina de Facebook Acces Universal.

Iată postarea:

Toaletele au fost cumpărate chiar la cererea unor clujeni prin proiectul de bugetare participativă al primăriei. Printre proiectele câştigătoare s-a aflat şi unul propus de o clujeancă, intitulat 'Toalete pentru toţi'.

Potrivit reprezentanților primăriei, toaletele sunt speciale, construcţii închise. Este vorba de o capsulă din inox care permite accesul persoanelor cu dizabilităţi. Toaletele dispun de un sistem automat de igienizare completă, cu senzori. După ce un utilizator a folosit toaleta, aceasta se închide complet, se igienizează singură peste tot. Următoarea persoană care intră va găsi un spaţiu complet igienizat. De asemenea, sistemul electronic al toaletei va semnala de fiecare dată când se termină consumabilele şi materialele de curăţenie.

