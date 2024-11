Vrei să slăbești în 6 săptămâni? Cum poți să obții rezultate spectaculoase în timp record

Carmen Barcan, specialistul care ajută vedetele să slăbească, a vorbit despre un proiect special pe care l-a demarat, oferind câtorva doamne norocoase șansa unei transformări extraordinare.

Florentina și Eugenia, două dintre participantele la acest proiect, se luptau de mult timp cu kilogramele în plus și și-au pus toată încrederea în mâinile lui Carmen.

Mesajele emoționante ale Florentinei și Eugeniei către Carmen

Florentina Dumitrașcu:



„Bună, draga mea! Te urmăresc de aproape un an. Tânjesc să redevin ceea ce am fost înainte de menopauză. Acum 3 ani aveam 52 de kilograme, astăzi am 82... Pare ireal, dar e adevărat. Am 44 de ani și un băiețel de 7 ani. Speram să reușesc să slăbesc până la începerea școlii fiului meu... dar n-am reușit. Voiam să fie mândru de mine în prima zi de școală, dar nu a fost să fie.

Din persoana care nu mânca aproape deloc dulciuri, am ajuns să consum 7 înghețate pe seară. Nu-mi place această versiune a mea, ajută-mă, te rog! Îmi pun mari speranțe în tine, iar tiroidita autoimună Hashimoto complică și mai mult lucrurile.”

Eugenia Dima:



„Bună ziua! Numele meu este Eugenia Dima și în curând voi împlini frumoasa vârstă de 51 de ani. Povestea mea este una simplă, a unui om obișnuit din clasa de mijloc. Duc o viață liniștită și sunt mulțumită de ea. Dar, pentru că există mereu un dar, mă lupt cu greutatea corpului meu.

Până la 35 de ani am fost slabă (1,78 m și 60-64 kg), însă după această vârstă am început să iau în greutate și am ajuns la 113 kg. În luna aprilie am început să țin dietă și am reușit să scap de 4 kilograme. Din păcate, de 2 luni nu mai slăbesc deloc și simt că sunt pe punctul de a ceda. Vă rog din suflet să mă ajutați!”

Rezultate impresionante după doar 6 săptămâni

După doar 6 săptămâni, Eugenia și Florentina au reușit să slăbească împreună aproape 30 de kilograme. Acest rezultat remarcabil a fost obținut printr-un efort susținut, multă disciplină și sprijinul constant al lui Carmen Barcan.

Carmen subliniază importanța ghidării profesionale atunci când vine vorba de diete. Este esențial să îți faci analizele înainte de a începe un regim de slăbire și să urmezi sfaturile specialistului care te îndrumă.

Poveștile Florentinei și Eugeniei nu se opresc aici! Transformarea lor continuă, iar Carmen Barcan le însoțește pas cu pas în această călătorie. Cele două doamne sunt hotărâte să își atingă obiectivele și să obțină silueta la care au visat. Finalul acestei metamorfoze promite să fie unul cu adevărat spectaculos!

