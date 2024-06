Vrei să mergi la România - Olanda în optimile EURO2024? Iată cum îţi poţi lua bilet

"Partida e programată marți, 2 iulie, de la ora locală 18:00, la Munchen.

Astfel, urmează ca în perioada imediat următoare, cei care au cumpărat bilete la cel puțin un meci din cadrul grupelor să primească un email de inștiințare de la UEFA cu posibilitatea de a cumpăra până la 4 bilete, orice categorie.

Ulterior, aceștia vor avea la dispoziție până la 24 de ore să achiziționeze biletele", transmite FRF.

Edi Iordănescu le mulţumeşte suporterilor

”Eu încep prin a face o reverență suporterilor echipei naționale. De aici, de acasă, de pretutindeni. Ce am trăit aici, zilele astea, în aceste jocuri și astăzi, bineînțeles, cred că trăiești o dată în viață. Atâta căldură, suport, sprijin.

Cred că în istoria echipei naționale fanii nu au fost atât de aproape și atât de implicați. De acolo vine cea mai mare presiune, că nu vrem să-i dezamăgim. Cred că trebuie să fie mândri toți”â

E ceva formidabil și îmi doresc sa continue cât mai mult! România si-a regăsit spiritul și nu are voie sa îl mai piardă. Nici Generația de Aur nu s-a bucurat de o asemenea susținere!

Au fost patru meciuri în acest an în care am fost conduși și am revenit. Am refuzat să pierdem. Câștigăm cu inimă, cu inteligență”, a mai spus Edi Iordănescu.

