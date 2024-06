Vlad Oprea, pentru al șaselea mandat în fruntea Primăriei Sinaia

”Da, am un nou mandat. A venit numărătoarea din secţii, au venit rezultatele. Nu am adunat exact dar am obţinut în jur de 47-48%”, a declarat Vlad Oprea pentru News.ro.

Pentru Consiliul Local Sinaia, Vlad Oprea a precizat că rezultatele sunt parţiale şi procentul nu pare a se ridica la nivelul celui obţinut de primar.

Prezența la vot la alegerile locale în orașul Sinaia a fost de 61,78 % .

Vlad Oprea obţine al şaselea mandat la Primăria Sinaia în condiţiile în care campania sa electorală a fost marcată de un scandal.

