VIDEO. Un bărbat și-a aruncat canapeaua pe geam și a fost la un pas să-și ucidă vecina

Mesut D., un bărbat care locuiește în zona rezidențială Uskudar din Istanbul, a încercat să scape de vechea canapea aruncând-o pe fereastră și a fost la un pas să-și ucidă vecina.

Bărbatul a aruncat canapeaua veche de la fereastra apartamentului de la etajul trei. Cu câteva momente înainte însă, din bloc ieșise o femeie.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia a fost la un pas să fie strivită de vechea canapea a lui Mesut D.

În timp ce obiectul de mobilier s-a făcut bucăți, vecina sa, speriată, i-a făcut semne sugestive cu mâna și în cele din urmă, s-a îndepărtat.

Mesut D. a spus pentru site-ul de știri DHA, citat de Daily Mail, că 'am cumpărat o canapea nouă. M-am uitat și nu era nimeni în fața blocului. M-am gândit că e în regulă să arunc canapeaua veche pe geam. Vecina mea a ieșit din bloc chiar când am aruncat canapeaua. Aproape că a căzut peste ea. S-a speriat. Și eu am fost șocat când am văzut-o că iese dintr-o dată din bloc. A avut noroc. Putea să moară. Am fost aproape un criminal.

Iată clipul

O femeie s-a trezit cu un elefant flămând în bucătărie

Dacă românii au problema urșilor flămânzi care le invadează curțile în căutarea hranei, în Thailanda lucrurile sunt mult mai grave. Cum ar fi să vă treziți cu un elefant în casă? A pățit-o o femeie din Chalermkiatpattana, un sat situat în apropiere de Parcul Național thailandez Kaeng Krachan.

S-a trezit cu un ditamai elefantul în bucătărie, după ce animalul flămând a dărâmat un perete pentru a ajunge la mâncare, scrie Africa News. Determinat să mânce ceva, elefantul a lovit cu trompa peretele bucătăriei până când l-a dărâmat, trezind-o din somn pe proprietara casei.

Femeia a povestit că familia ei dormea atunci ​​când a auzit zgomote venind din bucătărie. Nedumeriți de ceea ce se întâmplă, ea și soțul ei au mers să vadă ce s-a întâmplat și de unde vine gălăgia. Ce au descoperit i-a lăsat cu gura căscată: un elefant uriaș care își băga capul în bucătărie și scotocea prin rafturi în căutare de mâncare. (Citește mai mult și vezi video AICI.)