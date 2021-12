VIDEO. Mihai Morar, blocat de o fetiță de 12 ani: Vă rog să urmăriți până la capăt

„Fetița asta de 12 ani m-a făcut să plâng. Mi-a spus cele mai frumoase cuvinte pe care le-am auzit de când am lansat podcastul Fain & Simplu. Am întâlnit-o în fața bisericii satului, în Mărășești - Mehedinți, a venit înspre mine și mi-a spus cuvintele pe care vă rog să pe urmăriți până la capăt. La final, am întrebat-o dacă are cont de Instagram pentru a-i da tag: Nu am io Instagram... Lasă că te uiți pe contul lui mami… am continuat. Nici mami nu are...”, a scris Mihai Morar pe contul său de Facebook, unde a postat și filmarea la care face referire în mesaj:

Cine este adevăratul Mihai Morar. ”Se schimbă de la o zi la alta”

Cine este cu adevărat Mihai Morar?

„Nu știu. Mihai Morar se schimbă de la o zi la alta. Eu sunt și Balanță. Dacă îmi clipa asta mă uit în oglindă și văd ceva, mi-este foarte greu ca în cealaltă oglindă să văd același lucru”, a zis Mihai Morar în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Este ceva despre Mihai Morar pe care nu îl cunoști, nu-l simți, nu-l vezi încă. Același lucru îl cred și eu. Ultimii ani pentru mine sunt, de fapt, sub semnul acestei întrebări. Știu că am ceva de făcut, dincolo de ceea ce fac fizic, vizibil în momentul acesta, dar nu știu unde mă va duce drumul. Nu știu nici eu. Nu ai cum să afli cine ești decât decât dacă mergi pe drum, care sigur este presărat cu foarte multe alegeri și piedici”, a explicat Mihai Morar.

Întrebat, ulterior, dacă se lasă purtat de val sau și-a ales totuși un drum, Mihai Morar a oferit următorul răspuns: „Valul este în mine, ca să zic așa. Adică, da, mă las purtat de val. Când te îndrăgostești, te lași purtat de val. La fel este și la mine. Când simt ceva cu adevărat, simt în stomac. Și, atunci, merg pe valul din interior. Au fost momente în viața mea când m-am lăsat purtat de valuri... (n.r. trecătoare)”

„Valul tău este când ți se răscolește stomacul în fața unei idei, a unui om, a unui proiect”, a conchis Mihai Morar.