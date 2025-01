Victor Ponta anunță din SUA de unde va veni schimbarea în România. Lovitură la prezidențiale? ”Poate voi candida chiar eu”

”Am ajuns (în SUA, la învestirea lui Donald Trump n.r.) plătindu-mi biletul de avion și cazarea. Invitația am primit-o gratuit, ca foarte multe alte persoane. Nu se știe ce evenimente vor mai fi mâine, fiind foarte frig, însă, aici, la Washington, e un fel de Davos mai special. În fiecare hotel, în fiecare sală, se discută informal despre ceea ce va însemna administrația Trump pentru America și pentru restul lumii. E clar că va fi o schimbare radicală, eu sper și cred că va fi în bine” a spus fostul premier Victor Ponta, la Digi24.

Fostul premier a descris totul ca fiind haotic, oamenii merg dintr-un loc în altul, se anulează evenimentele, este un mare show. Totodată, el a afirmat: ”Cred că foarte curând vom avea numele noului ambasador la București și sunt importante aceste lucruri, cum relaționează România cu noua administrație americană, pentru că de aici vor veni schimbări fundamentale pentru România”.

Cât despre candidatura sa la alegerile prezidențiale și afirmația lui Marcel Ciolacu, președinte al PSD, că-l va exclude din partid dacă va intra în cursă, Victor Ponta a răspuns: ”Are dreptate Marcel Ciolacu să mă excludă, pentru că el are o obligație față de PNL. PSD-ul a făcut foarte bine, a luat funcția de prim-ministru”. Victor Ponta nu crede că va fi un candidat comun al coaliției, la alegerile prezidențiale din mai, în cele din urmă. Dintre candidații anunțați până acum, el afirmă cu nu are pe cine vota: ”Poate că vor apărea alții sau poate că voi candida chiar eu”, menționând că nu e candidat e profesie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News