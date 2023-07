Victor Ciutacu lămurește situația cu Gabriela Firea: Nu am să uit niciodată ce a făcut pentru mine. Uman, îmi pare nespus de rău pentru ea, dar politic...

”Ca să nu avem nici o vorbă proastă, vă anunț solemn că, dincolo de [email protected] politic în care e băgată, eu nu am absolut nici o problema cu Gabi Firea. Că nu am să uit niciodată ce a făcut ea pentru mine, cum sper să nu uite nici ea reciproca. Că, după părerea mea, a fost un primar infinit mai decent și cu rezultate mult mai cuantificabile decât Nicușor Dan. Că, fiindcă stau bine cu memoria, încă mai am viu în minte momentul în care, atacat fiind mârșav de Băsescu, a fost singura din întregul post Antena 3 care m-a invitat să-mi ofere posibilitatea de a mă șterge de scuipații Tiranului; restul, bărbații curajoși, erau liberi și nu s-au ostenit să vină de acasă pentru așa o nimica toată. Că am fost la nunta ei cu Florin Pandele și la două botezuri ale copiilor lor și că am făcut-o din plăcere, nu din obligație. Că am avut momente în care am fost certați, dar nu ne-am exhibat vreodată public. Uman, îmi pare nespus de rău pentru ea, dar, profesional și politic, e altă mâncare de pește. Nu mi-am permis vreodată să o jignesc și sper să mă țină Dumnezeu întreg la minte să n-o fac nici de acum înainte. Am subiect, dau pe post, dar în limitele mele. Nu protejez pe nimeni. E supărată, are toate motivele din lumea asta, și-a cam distrus o carieră politică la care știu cât a muncit. Dacă va pricepe că există viață și în afară funcțiilor de partid și de stat, sunt convins că, la fel cum are un trecut pe care și l-a construit singură, va avea și viitor. Cam atât de aici…” a scris jurnalistul Victor Ciutacu, pe Facebook.

