Victor Becali: Cred că e mai bine ca Dinamo să retrogradeze. Se face bine

”În preajma meciului, o să îmi mai iau niște înjurături. Eu cred că pentru Dinamo e mai bine să retrogradeze. Sunt 70% șanse să retrogradeze. Dinamo, dacă va rămâne în Liga 1, va fi la terapie intensivă.

Se duce în B, se face bine, se tratează. Se face bine cu un buget mic. Dacă Dinamo s-ar fi dus mai demult în B, cu sprijinul suporterilor, ieșeau din insolvență, erau și promovați acum. Decât să dau 2000 pentru abonament, aș da 2000 pentru B. Să se ducă în B și sunt mulți care ar da.

Trebuie să fie o conducere serioasă, nu așa să conducă o mână de suporteri. Nu pot să înțeleg de ce aduci jucători cu salarii mari dacă ești în insolvență. Își face o echipă care să promoveze, uitați-vă la Rapid. Eu vă spun că sunt mulți oameni care ar ajuta Dinamo în Liga 2”, a declarat Victor Becali la emisiunea Digi Sport Special.

Ce spune Erik Lincar, antrenorul lui U Cluj

"Nu cred că cineva are dreptul să ne subestimeze şi pe noi şi aici aş vrea să fac doar o mică remarcă. Am avut un om mai puţin din minutul 72. Dinamo a avut un om în plus şi nu ştiu dacă şi-a creat după acel moment o situaţie foarte clară de a marca şi noi am reuşit să marcăm în minutul 82, care sper să ne ajute în obţinerea obiectivului. Cu siguranţă ne va aştepta infernul la Bucureşti, dar mizez foarte mult pe bărbăţia, pe forţa grupului, care am spus că va face diferenţa în acest dublu meci cu cei de la Dinamo şi am mare încredere că ei vor fi puternici şi că vor rezista tuturor presiunilor care vor fi în acea seară.", a spus Lincar.

"Respect Dinamo, respect toţi jucătorii de la Dinamo, dar nu îmi doresc ca cineva să fie avantajat. Ei dacă vor reuşi să aibă o evoluţie bună, e OK, să câştige. Sunt sigur că în România sunt arbitri care pot fi imparţiali, deşi va fi presiune pe toată lumea, dar îmi doresc să fiu arbitrat corect", a spus tehnicianul conform site-ului oficial al clubului.



"Am încercat să-i conving pe jucătorii mei să înţeleagă că jocul porneşte de la 0-0, să considere că e doar prima manşă şi că mergem la Bucureşti să obţinem un rezultat bun şi că a doua manşă se va desfăşura la Cluj peste încă o săptămână. Îmi doresc foarte mult să uităm ce s-a întâmplat sâmbăta trecută şi să mergem cu încredere şi cu speranţă că putem obţine un rezultat bun la Bucureşti", a adăugat el



Erik Lincar este convins că ambele echipe vor juca sub aceeaşi presiune, chiar dacă formaţia sa a câştigat cu 2-0 partida tur.

