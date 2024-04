Vâlcu, radiografia candidaților la Primăria Capitalei: "E unt pe pâine pentru Nicușor Dan"

Jurnalistul Val Vâlcu a venit cu mai multe observații într-o transmisiune în direct, la România TV, unde a vorbit despre șansele reale ale candidaților la Primăria Capitalei.

"Credeți că are șanse Piedone?" a fost întrebat Vâlcu.



"Este un personaj popular... Vreau să spun că e unt pe pâine pentru Nicușor Dan. Dacă n-ar fi existat, trebuia inventat. Pentru că electoratul lui Nicușor Dan, electorat resentimental, supărat... are în momentul de față un obiect al protestului, are de ce să se teamă. Săriți că vine "criminalul de la Colectiv"! Săriți că vine hoața de Firea! Nu mai e cazul... Acest gen de electorat este mobilizat de Piedone. Și-i folosește lui Nicușor Dan, dacă ne gândim la rezultatul din 2020. Ca să nu mergem în 2016, atunci când s-a bâlbăit opoziția" a spus Val Vâlcu din fața Palatului Cotroceni.





Legat de situația medicului Cătălin Cîrstoiu, acesta a apreciat:



"Nu cred că se pune problema unui val de ură (n.r. la adresa lui Cătălin Cîrstoiu), și nici pe seama acelui subiect - un medic care a prestat servicii medicale - e exclus să ducă la ură așa ceva. Dar haideți să ne gândim la Clotilde Dan sau la Nicușor Armand, sau invers... nu contează... oricum sunt aceeași instituție. Mutați puțin camera pe buruienile alea care sintetizează mandatul lui Nicușor Dan. Suntem în fața Palatului Cotroceni... vin șefi de state, delegații oficiale și trec prin această bucată de maidan. Ce să mai spunem?



În jurul lor s-au strâns, pe modelul țestoasă sau arici, legionarii romani. Partidele. Ca și-n jurul lui Vlad Voiculescu - dom'le, e un semizeu, ce DNA etc. Sunt manevre! De cealaltă parte constat că de Cîrstoiu partidele fug... premierul e într-o parte, Ciucă în alta, deci a fost lăsat singur din punctul ăsta de vedere. Până la urmă trebuiau cuplate două electorate diferite, un intelectual, un om care a făcut ceva... dacă vorbim totuși de capitală, vorbim de atragere de fonduri europene, de proiecte, aici Spitalul Universitar este pe locul 1, avea ceva în spate Cîrstoiu și deodată toți fug de el, îl pune PSD-ul să dea explicații, Ciucă îi caută înlocuitor..."

