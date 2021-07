Ianțu și Chirilă, contre pe gunoiul lui Armand. Vâlcu intervine cu soluția: Rămân cu ochii-n soare!

Tudor Chirilă l-a luat la rost pe Virgil Ianțu după ce acesta din urmă s-a plâns de gunoaiele din Sectorul 1.

”Ştiţi de ce am privirea în sus? Sunt în plimbare prin sect 1 şi din păcate nu mă pot uita în jos. #ilovebucharest @primaria_sector1”, a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

Tudor Chirilă a spus că el suportă să trăiască printre gunoaie.

”Eu sunt dispus să înghit puţin gunoi ca să scap de o companie care are contract pe 25 de ani, nu e în stare să colecteze selectiv în 2021 că nu are maşini de genul ăsta şi aruncă totul la grămadă crescând preţurile de la sortare şi pe deasupra are o valoare de contract egală cu o treime din bugetul anual al primăriei. Câteodată ca să te uiţi în sus cu adevărat, tre să mai priveşti şi în jos chiar dacă nu-ţi place ce vezi”, a fost mesajul lui Tudor Chirilă la postarea lui Virgil Ianțu.

Apoi, Virgil Ianțu i-a dat o replică lui Tudor Chirilă: ”Eu ştiu sau măcar sper că intențiile celor de la primărie sunt bune şi că într-adevăr vorbim despre un contract cu mari probleme, dar în acelaşi timp, cred că primăria trebuia să facă orice pentru a asigura curățenia sectorului, chiar dacă acest lucru revenea prin contract şi în cazul unei situaţii litigioase, firmei de salubrizare. Crede-mă că în zona mea trec pe lângă dealuri de gunoi şi e degradant. Atât. În rest, privesc atent în jurul meu, nu doar în sus. Bafta în tot ce faci!”

”Pentru cei ce nu au înţeles metafora privitului în sus, era tocmai un mod de a atrage atenţia la ce văd zilnic uitându-mă în jur”, a mai scris Virgil Ianțu.

Vâlcu intervine: Amândoi greşesc

"Atât Chirilă, cât şi Ianţu greşesc. Ianţu spune că nu poate privi în jos, pentru că sunt tot felul de gunoaie. Chirilă spune că trebuie să ne uităm în jos, chiar dacă nu ne place, ca să ne putem uita apoi în sus, după ce luptăm şi învingem. De ce greşesc? Ianţu ar trebui să se uite în jos în primul rând ca să nu calce pe nişte varză stricată, un pepene aruncat pe stradă, un sac de gunoi plin cu deşeuri menajere. De asta ar trebui să privească în jos, nu în sus, că altfel dă cu piciorul în gunoaiele lui Clotilde. De cealaltă parte, Chirilă, care e dispus să înghită gunoaie, nu ar trebui să se bucure prea tare că la un moment dat va putea privi în sus, pentru că în general cei care susţin astfel de utopii rămân cu ochii în soare", a punctat Val Vâlcu.

