Ianțu se plânge de situația din Sectorul 1. Chirilă spune că merită sacrificiul de a trăi printre gunoaie

”Stiti de ce am privirea in sus? Sunt in plimbare prin sect 1 si din pacate nu ma pot uita in jos. #ilovebucharest @primaria_sector1”, a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

Tudor Chirilă a spus că el suportă să trăiască printre gunoaie.

”Eu sunt dispus sa inghit putin gunoi ca sa scap de o companie care are contract pe 25 de ani, nu e in stare sa colecteze selectiv in 2021 ca nu are masini de genul asta si arunca totul la gramada crescand preturile de la sortare si pe deauspra are o valoare de contract egala cu o treime din bugetul anual al primariei. Cateodata ca sa te uiti in sus cu adevarat, tre sa mai privesti si in jos chiar daca nu-ti place ce vezi”, a fost mesajul lui Tudor Chirilă la postarea lui Virgil Ianțu.

Apoi, Virgil Ianțu i-a dat o replică lui Tudor Chirilă: ”Eu stiu sau macar sper ca intențiile celor de la primarie sunt bune si ca intr-adevăr vorbim despre un contract cu mari probleme, dar in acelasi timp, cred ca primaria trebuia sa faca orice pentru a asigura curățenia sectorului, chiar daca acest lucru revenea prin contract si in cazul unei situatii litigioase, firmei de salubrizare. Crede-ma ca in zona mea trec pe langa dealuri de gunoi si e degradant. Atat. In rest, privesc atent in jurul meu, nu doar in sus. Bafta in tot ce faci!”

”Pentru cei ce nu au inteles metafora privitului in sus, era tocmai un mod de a atrage atentia la ce vad zilnic uitându-ma in jur”, a mai scris Virgil Ianțu.

Afacerea parcărilor din Sectorul 1, demarată de Clotilde Armand încă din luna februarie, a fost susținută exclusiv de consilierii locali ai USR, până săptămâna trecută. Insuficient pentru a trece de Consiliul Local al sectorului. Miercuri noaptea, răsturnare de situație: s-a căzut la pace cu consilierii PNL și PMP, care blocaseră până atunci gheșeftul hingherilor de mașini.

”Noi am respins de la început acest proiect abuziv, ne-a declarat Daniela Popa, fost viceprimar, actualmente consilier local din partea PSD. Cum l-au respins, de altfel, și consilierii PNL. Au fost mari tensiuni între ei, s-a văzut că doamna primar are un interes major pentru parcări, iar liberalii nu au fost de acord cu propunerile, până acum câteva zile. Nu știm ce au negociat, cum s-au înțeles, cert este că i-au oferit voturile lor pentru proiectul de ridicare a mașinilor. Astfel, au votat pentru cei 9 consilieri USR, cei 6 de la PNL și, de asemenea, cei de la PMP. Consilierii PSD s-au abținut, solicitând să se construiască întâi parcări, apoi să se ridice mașinile parcate neregulamentar. În plus, unul dintre consilierii noștri a propus un amendament, ca la locul ridicării să fie lăsată o baliză, cu un număr de contact, să știe persoana care a rămas fără mașină că nu e furată, să vadă cum poate să o recupereze”.

Care ar fi miza acestei afaceri?

”ADP-ul nu are utilaje pentru ridicarea mașinilor. Fraza pe care au trecut-o în proiectul de hotărâre este o glumă, că acţiunea de ridicare va fi realizată de către Administraţia Domeniului Public Sector 1. Importantă pentru ei pare a fi fraza care urmează după: 'sau de către un operator contractat, în situația în care A.D.P. Sector 1 nu va deține capacitatea necesară de personal și utilaje pentru realizarea acestei activități în regim propriu'.

Adică va urma un nou contract de încredințare directă, fără licitație, fiindcă nu mai este timp până la 1 octombrie să faci o licitație. Așa au trecut în proiect, ei au insistat de la început cu data de 1 octombrie. Pare a fi, deci, ceva pus pe tavă pentru o firmă care s-a pregătit, a cumpărat utilaje de ridicare, a instruit personalul și vine la încredințare directă. Nu e prima dată când se oferă contracte fără licitație, depășind plafonul legal, la sectorul 1. Chiar în această zonă, a parcărilor, am mai avut o situație scandaloasă în primul trimestru, am făcut plângere prealabilă la prefectură și plângere penală, fiindcă platforma de închiriere a locurilor de parcare a fost luată de Primărie de la un consilier personal al doamnei Armand, care are o firmă privată cu acest obiect de activitate. Consilierul era pus de doamna Armand și la ADP, nu se știe dacă onorific sau angajat, că primăria de sticlă e doar o poveste pentru creduli. Acest consilier se ocupă de închirierea parcărilor, poate apare altul care va ridica mașini, pe banii primăriei”, a concluzionat consilierul Daniela Popa.