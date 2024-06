Val de căldură în România. Florinela Georgescu (ANM) anunță temperaturi ce pot depăși 44 de grade. Ministrul Mediului: Suntem în alertă 24 de ore pe zi

„Este foarte adevărat că valul de căldură pe care îl traversăm este pe de o parte unul foarte timpuriu, este al doilea deja, dar foarte timpuriu în continuare, și unul care ar putea ca pentru partea de sud a țării să se extindă cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, sigur cu variații de la o zi la alta privind zonele care vor înregistra temperaturile cele mai ridicate, de aceea și actualizăm avertizările în fiecare zi.

Deocamdată, astăzi, vizate de Codul portocaliu sunt regiunile pentru care așteptăm maxime ce au urma a se încadra în general între 30-33-37 de grade și aici mă refer la Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, inclusiv zona capitalei, partea de sud-vest a Transilvaniei și sudul Crișanei. Restul teritoriului este avertizat cu Cod galben, acolo temperaturile sunt puțin mai coborâte, dar și în acele zone mult peste normalul perioadei în care ne aflăm caracterizând, repet, un val de căldură care aduce și pe parcursul nopții temperaturi foarte ridicate, temperaturi care în multe zone nu coboară sub 18, chiar 20 de grade.

Valul de căldură rămâne

Continuăm în aceeași notă și zilele viitoare. Mâine, vizate de Codul portocaliu vor fi aceleași regiuni, în schimb Codul galben pentru perioadă scurtă se va restrânge pentru că în partea de est a teritoriului, în Moldova, se va simți influența unui vânt de nord care va limita puțin creșterea valorilor de temperatură, repet, însă cu variații de la o zi la alta valul de căldură rămâne deasupra țării noastre. Temperaturi despre care vorbeam, mâine în jurul a 38 de grade în zonele cu Cod portocaliu, sunt destul de apropiate cu recordurile absolute ale lunii iunie pentru regiunile respective. De aceea privim cu mare atenție modul în care va evolua regimul termic de la o zi la alta cum vă spuneam.

Să spunem, foarte important, faptul că disconfortul termic este unul accentuat și în condițiile creșterii de temperatură probabil că în zilele viitoare va continua și el să se accentueze”, a precizat directorul ANM, Florinela Georgescu.

Întrebată dacă vor urma și Coduri roșii de caniculă, directorul ANM a spus: „În primul rând, ca să vorbim despre ceea ce simțim efectiv trebuie să fim atenți și la harta temperaturilor resimțite pentru că am văzut deja și zilele trecute că efectul combinat al temperaturilor resimțite pentru că am văzut deja și zilele trecute că efectul combinat al temperaturii și umezelii din aer face să resimțim câteva grade bune în plus față de temperatura din termometru și, pe de altă parte, sigur, la soare este mult mai cald. De aceea trebuie să respectăm toate măsurile pe care le cunoaștem că trebuie să le luăm în astfel de situații, astfel încât să fim expuși cât mai puțin. Pe de altă parte, probabilitatea de a emite Cod roșu o vom estima, o vom aprecia în fiecare zi pentru ziua următoare ținând cont pe de o parte de felul cum evoluează temperaturile pe parcursul zilei în curs și pe de altă parte de indicațiile modelelor de prognoză pe care le folosim. Există, într-adevăr, nu pot nega, există posibilitatea ca în zilele viitoare să emitem și un Cod roșu în situația în care vom estima că temperaturile în termometru se vor apropia pe arii mai extinse de pragul de 40 de grade.

Comparație cu recorduri absolute

„De ce vedem aceste Coduri portocalii în contextul în care știm că de regulă astfel de coduri sunt date după temperaturi care trec de 40 de grade?”, a mai fost întrebată Florinela Georgescu.

„Este o întrebare foarte bună. Să nu uităm că suntem abia în a doua decadă a lunii iunie și am avut deja două valuri de căldură. Întotdeauna când apreciem intensitatea maximă a unui astfel de eveniment ne comparăm cu recordurile absolute de temperatură ale lunii respective. Pentru că vorbim de luna iunie, luna aceasta are recorduri de temperatură adică cele mai ridicate temperaturi care de-a lungul anilor sau înregistrat în luna iunie, aceste recorduri sunt între 38 și 40-41 de grade, recordul absolut al lunii fiind de 42 de grade, o temperatură pe partea de sud-vest a țării înregistrată pe o arie foarte restrânsă. Dar, în linii mari, la nivelul țării recordurile, repet, ale lunii iunie sunt între 38 și 40 de grade și de aceea atunci când ne așteptăm ca în ziua viitoare, în zilele viitoare să înregistrăm astfel de temperaturi sigur că ele trebuie să se încadreze într-un Cod roșu pentru că mai ales dacă durează, dacă va fi un episod care să dureze mai mult de o zi, sigur, disconfortul termic va fi unul extrem de accentuat, judecând în primul rând după perioada din anul în care ne aflăm. Pe măsură ce vom avansa spre luna iulie sigur că vom crește și pragul la care posibil să dăm Cod portocaliu și roșu de caniculă pentru că iulie-august reprezintă perioada din an în care în mod normal înregistrăm temperaturile cele mai ridicate care, așa cum știm, pentru țara noastră pot depăși 44 de grade”, a explicat directorul ANM, în direct la B1TV.

Poziția ministrului Mircea Fechet

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vorbit despre problemele mediului cauzate de temperaturi ridicate și de fenomene extreme.

„Vara a debutat cu valori de temperatură peste medie. Era un lucru la care ne așteptam, acum traversăm deja al doilea val de caniculă, toată săptămâna aceasta vom avea temperaturi foarte ridicate, chiar și 38 de grade. Deja avem Cod portocaliu de caniculă astăzi pentru 16 județe și pentru București. Colegii de la ANM îmi spun că și mâine vom avea același cod pentru 15 județe, însă dincolo de caniculă și de modul în care ne afectează pe fiecare dintre noi, din păcate pe perioada verii așteptăm fenomene meteo extreme, așteptăm vijelii, grindină sau ploi abundente pe suprafețe restrânse, lucru care poate să genereze inclusiv inundații locale. Suntem în alertă alături de colegii de la Administrația Națională de Meteorologie, alături de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de autoritățile locale. Suntem în alertă 24 de ore pe zi pentru a putea preveni populația atunci când e cazul.

Suntem în situația în care avem secetă extremă în sudul României, în estul și sud-estul țării de asemenea. Avem recolte deja compromise. Sunt în dialog permanent cu colegii de la Administrația Națională Apele Române care gestionează amenajările hidrotehnice din România. Discutăm de baraje care pe de o parte atenuează riscul de inundații, în multe situații asigură populația cu apă potabilă și bineînțeles că discutăm si despe amenajări folosite pentru irigații. În ceea ce privește grindina există un departament în cadrul Ministerului Agriculturii care gestionează situațiile legate de grindină.

Soluția Ministerului Mediului

Soluția pe care Ministerul Mediului o pune la dispoziție, o recomandă și o și finanțează este legată de împăduriri. În sudul României pierdem o mie de hectare de teren arabil în fiecare an. Sudul României se deșertifică în fiecare zi și tocmai din acest motiv din PNRR și din alte sume de la bugetul național finanțăm înființarea de păduri noi pe terenuri compromise, pe terenuri degradate și nu numai, motiv pentru care cetățenii pot beneficia de toate costurile înființării unei păduri noi după care în următorii 20 de ani beneficiază de o primă de sechestrare a carbonului, așa cum o numim noi, în valoare de 456 de euro la hectar. Mă bucur să constat că mai ales în sudul României, cel mai afectat de fenomenul deșertificării, sute de români au ales deja această cale a împăduririi suprafețelor pe care le dețin cu bani de la Ministerul Mediului. Acolo avem deja sute de hectare plantate și urmează să plantăm și în următorii ani alte zeci de mii de hectare. Este o soluție la îndemână, nu am inventat-o noi, înființarea de perdele forestiere sau de păduri asigură o mai bună stabilitate a solului, oprește fenomenul de deșertificare și ajută inclusiv la păstrarea umidității în sol. Cu alte cuvinte, ajută inclusiv culturile agricole din vecinătatea unei astfel de păduri nou înființate, motiv pentru care în opinia mea și a colegilor mei din Minister, împădurirea acestor terenuri ar putea fi o soluție pe care să o putem aplica în cazul deșertificării acestor terenuri”, a precizat ministrul Fechet.

