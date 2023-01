Spectacol halucinant de Anul Nou, în Berzunți; sătenii au plimbat portrete cu Putin și au transformat tractoarele în tancuri cu „Z”. Prefect: Tradițiile nu au nimic în comun cu asta/ video

Sătenii au pus la bătaie spiritul creativ în cel mai nepotrivit mod cu putință. Au transformat tractoarele în tancuri, au pus în scenă piese de comedie între Zelenski și Putin, au intonat un Plugușor „adaptat” și au urat un an nou plin de invazii rusești, în Estul Europei.

”De prin munți și de prin văi, să vină toți rușii mei, cu câte-o bombă la ei! Câte-o bombă, o cătușă, să nu stea ca proștii la ușă! Dărâmați tot ce vedeți, violați tot ce prindeți! Cotropiți în goana mare să mutăm din nou hotare”, sunt câteva versuri din adaptarea „Plugușorului”.

Prefectul Bacăului: Este un gest necugetat. Au pierdut Nordul busolei

„Eu dezaprob din capul locului astfel de manifestări. Probabil că cetățenii de la Berzunți, exaltați, în contextul unei parade de Anul Nou, au pierdut Nordul busolei și au confundat Berzunțiul cu altă localitate. Tradițiile românești de Crăciun, de Anul Nou, nu au nimic în comun nici cu însemnele unor agresori militari ruși, în Ucraina, nici cu rachetele lor, nici cu un climat de incitare la violență și ură. Este un gest necugetat, aș spune eu”, a declarat prefectul, printr-o intervenție telefonică, la postul de televiziune Antena 3-CNN.

Întrebat dacă a aflat cine a compus versurile inspirate din propaganda Kremlinului, Lucian Bogdănel, prefectul PSD al Bacăului, a declarat:

„Am avut timp să mă lămuresc cu colegii de la jandarmerie și poliție, care derulează încă din cursul acestei zile verificări și o anchetă amănunțită la fața locului. Urmează să clarificăm cine sunt responsabilii în perioada imediat următoare. Sunt niște cetățeni din comuna respectivă, dintr-un sat care participă anual la astfel de evenimente. Acest eveniment are loc an de an în comuna Berzunți și, precum ați văzut, sunt tot felul de cete insolite care își dau concursul la această paradă. Eu îmi reiterez dezaprobarea, vreau să fie foarte bine specificat. Dezaprob orice incitare la ură sau violență. Sărbătorile noastre au legătură cu lucruri care țin de familie, de a fi în pace, de a fi decență alături de cei dragi.”

