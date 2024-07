Uraganul Beryl lovește Jamaica, în timp ce însulele Cayman se pregătesc pentru impact /video

Uraganul Beryl a lovit Jamaica miercuri după-amiază, aducând ploi torențiale și vânturi devastatoare de până la 230 de kilometri pe oră, după ce a parcurs un traseu mortal prin estul Caraibelor. Furtuna de Categoria 4 a doborât linii electrice în Portland, conform Jamaica Observer. În urma acestor evenimente, oficialii au declarat Jamaica zonă de dezastru și au impus o interdicție de circulație, scrie Independent.

Ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, a anunțat că au fost pregătite peste 900 de adăposturi în întreaga țară și a început un proces de evacuare pentru cei din zonele predispuse la inundații și cele joase.

În timp ce Jamaica se confruntă cu efectele devastatoare ale uraganului, Insulele Cayman se pregătesc pentru impactul furtunii, care se așteaptă să lovească în această noapte. Ochiul furtunii se va apropia de Insulele Cayman înainte de a se îndrepta spre Peninsula Yucatan din Mexic.

Hurricane Beryl shattered records as it unleashed its fury across the Windward Islands, leaving behind a trail of destruction unprecedented for this point in the hurricane season. ⁣



See more from Grenada, St. Vincent and the Grenadines: https://t.co/9jQOuTUYtY pic.twitter.com/GZ6An1sdYh