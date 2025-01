UNSR acuză Guvernul că "îşi bate joc de studenţi şi de viitorul ţării"

Iată care sunt, în scrisoarea deschisă a UNSR, principalele probleme identificate de către liderii studenţilor:

"1. Transportul studenţesc: 90% doar spre facultate şi înapoi, zero pentru orice alt traseu



Sigur, pentru drumul de acasă până la universitate şi invers există acea reducere de 90%. Dar dacă un student are "îndrăzneala" să circule în alt scop - fie că e o deplasare pentru studiu, un interviu de angajare sau chiar un eveniment ştiinţific -, descoperă brusc că nu mai beneficiază de nicio reducere. E ca şi cum singurul drum 'justificat' pentru un tânăr ar fi strict către cursuri. În rest, nevoia de mobilitate a studenţilor se loveşte de un zid: niciun discount, nici cea mai mică urmă de interes pentru activităţile lor din afara orarului universitar.



2. Biletele online: de la progres la haos



Aţi reuşit contraperformanţa de a face un pas uriaş înapoi, anulând achiziţia online a biletelor de tren. În anul 2025 (sau ce an mai este, după calendarul vostru), a obliga studenţii să stea la cozi interminabile, să depună documente şi să suporte un proces birocratic absurd e un semn clar al lipsei voastre de viziune. Ori nu vă pasă, ori sunteţi complet rupţi de realitate. Nu ştim ce e mai grav.



3. Bursele: mereu la coada priorităţilor



Bursele au rămas la un nivel derizoriu, fără să ţină pasul cu scumpirile. Studenţii abia reuşesc să-şi plătească chiria, utilităţile, mâncarea şi toate celelalte. Astfel, vă prezentăm situaţia aşa cum este ea:



Costuri reale pentru masă şi cazare: reţeta abandonului universitar



Conform unei analize efectuate de federaţia noastră, un student cheltuie, în medie, 900 de lei pe lună doar pe mâncare, dacă ne raportăm la preţurile din cantine (circa 15 lei/masă, de trei ori pe zi, pe parcursul a 20 de zile universitare). La această sumă se adaugă 250 de lei pentru o cameră de cămin (media la nivel naţional). Deci, numai pentru hrană şi cazare vorbim deja de 1.150 de lei lunar.



În schimb, bursa socială se ridică la doar 925 de lei, adică mai puţin decât cheltuielile de bază. Aşteptaţi să ne descurcăm cumva şi să rămânem "recunoscători" pentru o sumă ce nu acoperă nici măcar strictul necesar? Nevoile studenţilor nu se opresc la mâncare şi cazare - mai adăugăm transport, materiale de studiu şi alte cheltuieli elementare. În aceste condiţii, nu e de mirare că mulţi tineri renunţă la facultate sau pleacă definitiv din ţară.



4. Fuga din ţară: singura soluţie pe care, de fapt, o încurajaţi



Prin măsurile voastre, transmiteţi un mesaj tinerilor: 'Vreţi să trăiţi decent? Luaţi-vă un bilet de avion şi plecaţi!' Vorbim, aşadar, de un 'exod al creierelor' pe care voi, prin deciziile voastre, îl alimentaţi. România pierde forţă de muncă valoroasă, idei şi inovaţie - elemente esenţiale pentru viitorul unei ţări care, culmea, are pretenţii de creştere economică."

"În calitate de reprezentanţi ai studenţilor, cerem transparenţă, echitate şi respect. Să nu uitaţi că studentul de azi va fi contribuabilul şi, da, alegătorul de mâine. Dacă tot afirmaţi că noi suntem viitorul, atunci începeţi să ne trataţi ca atare şi alocaţi resurse reale pentru susţinerea noastră", mai transmite UNSR.

