Uniunea Europeană va avea în anul 2025 un buget record de 200 de miliarde de euro obținut de europarlamentarul Victor Negrescu

În timp ce în România discuțiile privind aspectele bugetare devin tot mai complicate, Uniunea Europeană va avea anul viitor un buget record de 200 de miliarde de euro obținut în urma unor negocieri dificile conduse de vicepreședintele Parlamentului European în calitatea sa de negociator-șef al legislativului european privind bugetul UE, eurodeputatul social-democrat (S&D) Victor Negrescu.

Negocierile privind bugetul european s-au finalizat la mijlocul lunii noiembrie după mai multe runde de discuții aprinse între reprezentanții Consiliului Uniunii Europene, care au propus tăieri importante la bugetul UE de peste 1,52 de miliarde de euro, și cei ai Parlamentului European. Negociatorul-șef al legislativului european, Victor Negrescu, s-a remarcat în cadrul negocierilor reușind să impună cadența discuțiilor și obținând rezultate remarcabile pentru România și Uniunea Europeană după un maraton al negocierilor de aproape 19 ore finalizat în jurul orei 4 dimineața.

Eurodeputatul român a reușit astfel să salveze bugetul european de tăierile propuse dar și să crească alocările financiare pentru 2025 cu aproximativ 6%, echivalentul a peste 10 miliarde de euro. Fonduri importante au mers către educație și tineret prin programul Erasmus+ (422 de milioane de euro), cercetare prin Orizont Europa (25 de milioane de euro), agricultură (39,9 miliarde de euro pentru Fondul European de Garantare Agricolă) sau sprijinirea regiunilor și fermierilor afectați de dezastre naturale din Centrul și Estul Europei cu circa 3 miliarde de euro.

În ceea ce privește România, europarlamentarul S&D a reușit să obțină peste 10 milioane de euro alocări suplimentare pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen și securizarea frontierelor, ceea ce a reprezentat un argument decisiv în negocierile cu Austria, fonduri suplimentare pentru repatrierea drepturilor sociale în țară pentru românii din diaspora, o creștere a alocărilor financiare pentru Republica Moldova precum și o creștere de aproximativ 30 de milioane de euro care vor fi alocate pentru agricultură, în mod special pentru programul european dedicat tinerilor fermieri.

“Prin obținerea acestui buget european record am demonstrat că prin profesionalism și cu argumentele bune poți impune ideile în care crezi și obține consensul necesar la nivel european. Am creionat un buget al UE axat pe investiții dar și pe răspunsuri și măsuri concrete destinate să ajute la dezvoltarea economiei și creșterea nivelul de trai al populației. Aceasta a fost intenția pe care am avut-o din start și pe care am reușit să o livrez cu ajutorul colegilor mei din Grupul S&D și din Parlamentul European. Totodată, am insistat pe simplificarea accesării fondurilor europene, creșterea prefinanțărilor dar și accelerarea ritmului de implementare a programelor pentru ca aceste sume să se regăsească rapid în economia reală și în buzunarele oamenilor” a declarat negociatorul-șef al Parlamentului European, europarlamentarul Victor Negrescu.

În intervențiile oficiale care au urmat negocierilor, eurodeputatul român a fost lăudat de Președinția Consiliului UE dar și de reprezentanții Comisiei Europene pentru tenacitatea sa în contextul în care și la nivelul Parlamentului European, tot mai fragmentat după alegerile europene, existau dificultăți în obținerea consensului. Plenul legislativului european de la Strasbourg a aprobat forma propusă de europarlamentarul Victor Negrescu cu o majoritatea importantă de 418 voturi pentru. Negocierile de la nivel european privind bugetul UE reprezintă un exemplu de bună practică și demonstrează că politica din UE are nevoie de oameni capabili să genereze consens și să negocieze cu fermitate subiectele cele mai dificile.

