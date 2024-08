UNESCO salută abandonarea unui proiect care ar fi putut afecta Stonehenge

UNESCO salută abandonarea unui proiect ce prevedea construirea unui tunel rutier pe sub Stonehenge.

UNESCO a salutat miercuri abandonarea proiectului unui tunel rutier care să treacă pe sub situl preistoric Stonehenge, situat în sud-vestul Angliei, decizie luată de noul guvern laburist al lui Keir Starmer, informează AFP și Agerpres.

UNESCO salută decizia guvernului Starmer de a anula construcţia unui tunel rutier pe sub situl Stonehenge, inclus în patrimoniul mondial al umanităţii, a declarat directoarea generală, Audrey Azoulay, pe platforma X.

Guvernul britanic a anunţat luni o serie de tăieri bugetare, printre care şi acest proiect ale cărui costuri sunt estimate între 2 şi 3 miliarde de euro.

UNESCO sprijină guvernul britanic în vederea reconcilierii nevoilor sale de dezvoltare cu conservarea acestui remarcabil element de patrimoniu, a adăugat directoarea acestei agenţii a ONU pentru educaţie, ştiinţă şi cultură.

Stonehenge este cercul de pietre preistorice cel mai sofisticat din lume din punct de vedere arhitectonic, potrivit UNESCO, care l-a clasat în patrimoniul mondial în 1986.

Construit în mai multe etape cu 3.000 până la 2.300 de ani înaintea erei noastre, Stonehenge este unul dintre cele mai importante monumente megalitice preistorice din lume din punctul de vedere al mărimii, al planului sofisticat şi al preciziei arhitectonice.

Celebrul ansamblu este aliniat cu axa soarelui în timpul solstiţiilor de vară şi de iarnă.

Pietrele lui în poziţie verticală şi care alcătuiesc cercuri misterioase atrag în fiecare an mii de persoane cu prilejul sărbătorii păgâne a solstiţiului.

Administratorul reţelei rutiere National Highways şi consiliul comitatului Wiltshire au susţinut acest proiect de renovare a autostrăzii A303, o axă rutieră foarte frecventată, argumentând că va permite fluidizarea circulaţiei şi că tunelul, cu o lungime de aproximativ 3 kilometri, va reduce neplăcerile cauzate de traficul rutier din vecinătatea sitului.

Guvernul conservator al lui Rishi Sunak a dat undă verde în iulie 2023 proiectului unui tunel rutier construit în proximitatea sitului. Justiţia din Regatul Unit blocase o primă versiune a proiectului în iulie 2021, exprimând o serie de îngrijorări legate de impactul său asupra mediului.

Un comitet de specialişti a considerat că proiectul i-ar cauza complexului Stonehenge "un prejudiciu permanent şi ireversibil", însă conservatorii, care s-au aflat la putere timp de 14 ani, au continuat proiectul.

Consiliul Wiltshire, o autoritate locală în administrarea căreia se află Stonehenge, a spus că este extrem de consternat şi dezamăgit de anunţul guvernului laburist, a relatat BBC.

Stonehenge, unul dintre cele mai misterioase monumente preistorice din lume, ascunde multe aspecte mai puțin cunoscute care îi amplifică misterul. De exemplu, cercetătorii au descoperit că pietrele masive, cunoscute sub numele de sarsenii, au fost transportate de la o carieră situată la aproximativ 32 de kilometri distanță, în zona Marlborough Downs. Acest lucru sugerează o organizare impresionantă și un nivel ridicat de cooperare în comunitățile preistorice, având în vedere dificultățile logistice implicate în transportul și erijarea acestor monolituri uriașe. În plus, s-a descoperit că unele dintre pietrele mai mici, cunoscute sub numele de pietre de albastru (bluestones), provin dintr-o carieră din Wales, situată la aproximativ 240 de kilometri distanță, ceea ce sugerează că Stonehenge a fost un loc de importanță regională semnificativă, care a necesitat resurse și eforturi de transport pe distanțe mari.

