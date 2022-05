Un weekend la Muzeu 13 – 15 mai 2022. Filme, Ateliere, Ghidaje

Muzeul Național de Artă al României prezintă în perioada 13 – 15 mai 2022, în parteneriat cu Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului One World România, Festivalul Internațional de Film Transilvania și Radio România Cultural, un program complex de activități culturale și educative, care cuprinde proiecții de film, ateliere specifice pentru copii și tineri, ghidaje specializate.

Oferim, astfel, publicului prilejul de a-și petrece un final de săptămână la muzeu, când, în fiecare din zilele weekend-ului vor putea participa la activități relaxante, îmbogățindu-și, totodată, cunoștințele și deprinderile. În această ofertă este inclus și programul special oferit cu prilejul Nopții Muzeelor, când toate spațiile expoziționale de la sediul central al Muzeului Național de Artă al României vor fi deschise cu acces gratuit între orele 18:00-24:00.

Sensibilizarea publicului la denunțarea agresiunii războiului din Ucraina

De asemenea, dat fiind contextul generat de războiul din proximitatea țării noastre, o parte din program este dedicat sensibilizării publicului la denunțarea agresiunii și apărarea păcii. În acest context, oferim filmele prezentate în zilele de 13-14 mai și programul special realizat în colaborare cu Radio România Cultural, care vor fi detaliate în continuare.

În Sufrageria Regală de la MNAR, sâmbătă, 14 mai, de la ora 22:00, actorul Șerban Pavlu va citi, în premieră absolută, monologul „Sindromul supraviețuitorului” scris de dramaturgul ucrainean Andrii Bondarenko, la câteva zile de la invadarea Ucrainei de către armata rusă. Un text emoționant care confruntă temerile, regretele și vinovățiile unui om în a cărui țară a început războiul. Programul va continua cu un minirecital al trupei FiRMA, care a răspuns cu entuziasm propunerii Radio România Cultural. Spectacolul va începe la ora 22:00, în Sufrageria Regală de la MNAR și va putea fi urmărit de vizitatorii muzeului de la acea oră și transmis în direct pe frecvențele Radio România Cultural și pe pagina sa de Facebook.

Filme la Sala Auditorium

Muzeul Național de Artă al României își extinde cu proiecții de filme oferta culturală în specificul său bazat pe arta construcției imaginii cu semnificație artistică, mai ales că în studiul de public realizat de MNAR în anul 2021, 87% dintre respondenți au indicat preferința pentru film în activitățile muzeului.

Seria de proiecții de film, organizată în parteneriat cu Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului One World România, debutează vineri 13 mai, ora 19:00 cu gala de deschidere a festivalului One World România, cu o proiecție specială - A.I. at War.

Documentarul A. I. At War radiografiază într-un mod complex, estetic, geografic și politic zone de conflict de la Orientul Mijlociu la străzile încercate de încleștările civile ale Parisului.

Sâmbătă, 14 mai, vor fi proiectate filmele Plai. A MountainPath, regia Eva Dzhyshyashvili (Ucraina, 2020) de la ora 18:00 și Children of theMist, regia Diem Ha Le (Vietnam, 2021) - de la ora 20:30. Proiecțiile vor fi urmate de o sesiune de dezbateri în jurul temei curatoriale centrale.

Plai. A MountainPath, filmul de debut al ucrainencei Eva Dzhyshyashvili se concentrează asupra destinelor individuale ale unui cuplu de bătrâni aflați departe de orice altă așezare umană. Filmul pune în lumină o serie de teme esențiale pentru înțelegerea războiului ruso-ucrainean.

Children of theMist, este debutul în lungmetraj al lui Diem Ha Le, acesta este o relatare venită dintr-un teritoriu care se impune mult prea rar privirii spectatorului occidental, exceptând scurta explozie de manifeste cinematografice produse în perioada războiului din Vietnam.

Duminică, 15 mai Festivalul Internațional de Film Transilvania în parteneriat cu Muzeul

Național de Artă al României (MNAR) continuă Cinemateca TIFF@MNAR cu două filme de

referință din zona cinematografiei de artă : Apples / Mere (2020) dir. Christos Nikou – de la ora

17:00 și Petrov's Flu (2021) dir. KirillSerebrennikov – de la ora 19 :30.

Ateliere

Mistere la muzeu, realizat de Asociația Artelier D, oferă copiilor o călătorie creativă despre taine și dezvăluiri, în artă și literatură, inspirată de cartea ˶Fuga la muzeu”, de E.L. Konigsburg; atelierele se vor desfășura sâmbătă 14 mai de la ora 17:00 și duminică, 15 mai de la ora 12:00.

Un nou atelier realizat de Asociația De-a arhitectura, duminică, 15 mai de la ora 15:00, unde sunteți invitați să descoperiți bogățiile artistice și arhitecturale ale Muzeului Național de Artă al României (fostul Palat Regal) și, plecând de la acesta, să porniți în explorarea zonei centrale a orașului.

Ghidaje

Sâmbătă, 14 mai, propunem o serie de ghidaje de la orele 17:00 și 20:00 cu un traseu al statuilor din curtea de onoare a Muzeului Național de Artă al României, o incursiune printre nume importante de artiști și teme de la alegorii și personaje mitologice, la personalități marcante ale istoriei.

Iar apoi vă invităm să vizitați spațiile istorice unde veți fi ghidați în Sufrageria Regală și Sala Tronului, de la orele 18:00 și 19:00.

Seara de 14 mai se va încheia cu un ghidaj „Povești ascunse ale capodoperelor din Galeria de Artă Europeană a MNAR”, susținut de directorul general al MNAR, Călin Stegerean, de la ora 23:00.

Duminică, 15 mai, vă invităm la un ghidaj la Muzeul Colecțiilor de Artă în expoziția „Din opera grafică a lui Theodor Pallady”, de la ora 16:00.

Tot duminică vor avea loc ghidaje în Sala Brâncuși din cadrul Galeriei Naționale, de la orele 14:00 și 16:00, care completează turul virtual al Sălii Brâncuși, lansat în luna februarie a acestui an.

*Accesul la ghidajele din data de 15 mai se face pe baza biletului de intrare în Galeria Națională de Artă Românească Modernă și celui pentru expoziția Din opera grafică a lui Theodor Pallady.

**Detalii pentru condițiile de participare și înscrierile pentru atelierele din zilele de 14 și 15 mai le găsiți pe site-ul MNAR: www.mnar.arts.ro și facebook.com/MuzeulNationalDeArtaAlRomaniei.

Program 13 – 15 mai 2022

Vineri 13 mai –

Gala de deschidere a Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului One World România

Film deschidere: A.I. At War / 2021/ regie FlorentMarcie

Ora: 19 :00 (acces în sală începând cu oara 18:30)

Sâmbătă 14 mai 2022

Program:

12:00 – 18:00 – program vizitare cu bilet

18:00 – 24:00 – Noaptea Muzeelor – acces gratuit

ultima intrare ora 23:00

Spații deschise: toate spațiile MNAR din sediul central: Galeria Națională, Galeria de Artă Europeană și Spațiile istorice.

Ateliere

Ora 17:00 - Atelier realizat de Asociația Artelier D

Atelierul Mistere la muzeu oferă copiilor o călătorie creativă despre taine și dezvăluiri, în artă și literatură, inspirată de cartea ”Fuga la muzeu”, de E.L. Konigsburg

Ghidaje

Ora 17:00 – statui curtea de onoare MNAR

Ora 18:00 – spații istorice MNAR

Ora 19:00 – statui curte curtea de onoare MNAR

Ora 20:00 – spații istorice MNAR

Ora 23:00 – Povești ascunse ale capodoperelor din Galeria de Artă Europeană a MNAR – susținut de directorul general al MNAR, Călin Stegerean

Evenimente

Ora 22:00 – Sufrageria Regală - actorul Șerban Pavlu – lectură ”Sindromul supraviețuitorului” - text al dramaturgul ucrainean Andrii Bondarenko.

Spectacol FiRMA

Filme Festival internațional de film documentar și drepturile omului One World România (Sala Auditorium)

Plai. A MountainPath, regia Eva Dzhyshyashvili (Ucraina, 2020, 75min) – Focus pe Ucraina

Ora: 18 :00 (acces în sală începând cu ora 17:30)

Proiecția va fi urmata de un Q&A

Children of theMist, regia Diem Ha Le (Vietnam, 2021, 92 min)

Ora: 20:30 (acces în sală începând cu oara 20:00)

Proiecția va fi urmata de un Q&A

Duminică 15 mai 2022

Program: 12:00 -18:00 - program vizitare cu bilet

Ateliere

Ora 12:00 - Atelier realizat de Asociația Artelier D

Atelierul Mistere la muzeu oferă copiilor o călătorie creativă despre taine și dezvăluiri, în artă și literatură, inspirată de cartea ”Fuga la muzeu”, de E.L. Konigsburg

Ora 15:00 - Atelier realizat de Asociația De-a arhitectura

Atelier în care sunteți invitați să descoperiți bogățiile artistice și arhitecturale ale Muzeului Național de Artă al României și, plecând de la acesta, să porniți în explorarea zonei centrale a orașului.

Ghidaje

Orele 14:00 și 16:00 - Sala Brâncuși – Galeria de Artă Românească Modernă

Ora 16:00 - Din opera grafică a lui Theodor Pallady - Muzeul Colecțiilor de Artă.

Filme – CINEMATECA TIFF@MNAR

17:00 Apples/ Mere (2020) dir. Christos Nikou| 92’

19:30 Petrov's Flu / Febra lui Petrov (2021) dir. KirillSerebrennikov| 145’. Acces este gratuit de Noaptea Muzeelor, între orele 18.00 - 24.00 arată un comunicat MNAR.

