Un vietnamez a fost filmat la Cluj în timp ce jupuia un șobolan pentru a-l mânca / video viral

Organizația pentru Protecția Mediului si Combaterea Braconajului a publicat un video in care este filmat un vietnamez care îndepărtează pielea șobolanilor pentru a-i manca, conform ApuseniInfo.

„Cel puțin un grup de asiatici, de la periferia cosmopolitului municipiu a fost identificat clar cum vânează, capturează ilegal si mănâncă tot ce mișcă. În filmare se observă cum jupoaie șobolani opăriți, iar sursele noastre spun ca fac asta si cu păsările sălbatice, însă așteptăm dovezi deocamdată.

Din vară urmărim cazul, dar am decis sa scoatem public ce avem deja, in speranța ca vom fi mai vigilenți cu toții si vom reuși sa ii prindem in flagrant” a transmis OPMCB.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News