Un urs a scăpat din cușca aflată în cala unui avion, pe aeroportul din Dubai

Pasagerii de pe Aeroportul Internațional Dubai s-au confruntat cu întârzieri după ce un urs a reuşit să scape din cușca aflată în compartimentul de bagaje al avionului. Zborul către Bagdad a fost întârziat cu o oră din cauza incidentului. Pasagerii au fost rugați să evacueze aeronava după ce animalul a ieşit din cușca sa din cală şi a început să se plimbe nestingherit printre scaune, scrie The National News. Echipajul aeronavei a colaborat cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Au fost mobilizaţi mai mulţi specialiști care au sedat ursul și l-au scos, în cele din urmă, din avion. Într-un videoclip postat pe Twitter, puiul de urs poate fi văzut hoinărind în afara cuştii, în avion, în timp ce oamenii încearcă să-l liniştească şi chiar să-l atingă.







Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5