Un pui de urs a semănat panică în Montreal și a pus pe jar zeci de poliţişti și pompieri. VIDEO

Un pui de urs negru a pus pe jar duminică pentru câteva ore un întreg cartier din zona metropolitană a Montrealului înainte de a fi capturat după câteva ore de urmărire prin grădini şi copaci, informează Agerpres, citând AFP.



Alertată la începutul după-amiezii, poliţia a închis imediat mai multe străzi dintr-un cartier din Dorval, o comună situată la vest de Montreal, unde se află aeroportul internaţional Pierre-Elliott-Trudeau, a explicat un purtător de cuvânt al poliţiei din Montreal, Raphael Bergeron.

There is a bear roaming around in Dorval in Montreal's West Island. Animal control authorities are on the case. Police asking people NOT to go to Dorval to check it out, and if you're in the area stay inside. This vid was taken in Dorval: pic.twitter.com/2c9W1mwUzt