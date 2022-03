Un fotbalist și-a abandonat mașina de 240.000 de euro în fața bazei de antrenament - foto

"D-abia și-o cumpărase și a lăsat-o acolo. Toată lumea se uita la ea când trecea pe acolo", a povestit o sursă din club pentru DailyMail, scrie SportBible.

Mai mult, Diafra Sakho a plecat ulterior și de la formația Rennes, transferându-se la Bursaspor, dar Lamborghini-ul a rămas tot în fața bazei Hammers' Rush Green a echipei West Ham.

În prezent, senegalezul Diafra Sakho evoluează la echipa AS Arta/Solar7, din Republica Djibouti. Însă, Sakho nu este singurul fotbalist care și-a abandonat mașina în momentul când s-a transferat la altă echipă. Jermaine Pennant a făcut un gest asemănător când a părăsit Real Zaragoza în anul 2010.

