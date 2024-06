Un copil de 6 ani „fură” show-ul unui congresman american / VIDEO

Clipul, difuzat pe CSPAN și împărtășit pe canalele de socializare ale rețelei, îl arată pe reprezentantul John Rose, republican din Tennessee, care face remarci despre recenta condamnare a fostului președinte Donald Trump, în timp ce fiul său, Guy, stă în spatele său.

Cu toate că procesul lui Donald Trump a scindat societatea americană în două, publicul internațional a acordat mai multă atenție copilului care, în mod sigur, nu lua în serios spusele tatălui politician.

A child on the House floor while @repjohnrose delivers remarks. pic.twitter.com/HeNY5nNNEI