Un copil de 4 ani a murit după ce a fost scăpat de la balcon de îngrijitorul său

Copilul de patru ani s-a stins din viață la finalul săptămânii trecute, în Italia, după ce îngrijitorul său l-a scăpat de la balcon și s-a prăbușit pe trotuar, scrie La Stampa.

Mariano C., în vârstă de 38 de ani, a susținut în fața anchetatorilor că a ieșit cu micuțul pe balcon, dar când se aflau lângă balustradă, a amețit și l-a scăpat din brațe.

„Am auzit țipete venind de jos și m-am speriat, conștient de ceea ce s-a întâmplat. Am fugit din casă și m-am dus să mănânc o pizza, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat și am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Am coborât apoi și am mers la un bar, unde am băut un cappuccino și am mâncat un croissant și m-am întors acasă, unde m-ați găsit”, a mai spus Mariano C.

Bărbatul de 38 de ani a susținut a mai spus că suferă de schizofrenie și că este tratat la un centru pentru persoane cu boli psihice. El nu ar fi dezvăluit familiei copilului că suferă de această boală.

Îngrijitorul a fost arestat. Judecătorii cred că fapta a fost comisă în mod intenționat

Mariano C. a fost plasat în arest. Judecătorii din Napoli consideră că fapta a fost comisă în mod intenționat, iar amețeala nu pare credibilă. „Suspectul a fost complet conștient în momentele dinaintea imediat următoare faptei, momente pe care le-a descris cu mare precizie”, a spus judecătoarea Valentina Gallo.

Potrivit anchetatorilor, deși „nu există nicio îndoială” cu privire la cine l-a ucis pe copil, motivul încă „nu este pe deplin stabilit”.

VEZI ȘI: Român din Italia, găsit mort la cinci zile după dispariţie

Gigi M., un român în vârstă de 50 de ani, lucra la negru pe un șantier de construcții din Roma, în zona Giardinetti (Torrenova). Bărbatul a fost găsit mort într-o grădină alăturată șantierului, după 5 zile în care nimeni nu a știut nimic de el.

"Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu adevărat și cum a murit Gigi", a declarat Jana I., partenera de viață a bărbatului român.

În ziua de 10 septembrie, Gigi se afla la muncă pe șantierul unde lucra din 1 septembrie. În jurul orei 13:00, partenera lui l-a auzit pentru ultima oară la telefon.

"L-am sunat și i-am urat poftă bună pentru prânz, iar el mi-a spus că încă nu luase pauza de masă, că mai aveau ceva de lucru. M-a întrebat ce fac, i-am răspuns că am terminat lucrul și că mă întorceam acasă. Au fost ultimele cuvinte pe care le-am schimbat cu Gigi și acasă nu s-a mai întors niciodată”, a povestit Jana la postul de televiziune Romit TV. (Știrea, AICI.)