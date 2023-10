Un clip cu sunet 8D, viral pe TikTok. A băgat spaima în internauți! Tu poți să-l asculți?

Un clip video cu sunet în format 8D a captat atenția și a devenit viral pe platforma TikTok, utilizatorii povestind despre experiențele sonore neobișnuite pe care le-au trăit în timp ce îl ascultau.

Pentru a experimenta în totalitate acest efect, este necesar să purtați căști.

În acest clip, un bărbat pare să transmită ascultătorilor că se află "în interiorul imaginației" lor, urmat de ceea ce pare a fi o sticlă de apă agitată pe lângă urechi, chiar în apropierea lor.

Reacțiile oamenilor de pe TikTok au fost prompte.

"Mi-a ieșit inima din piept", "Am simțit ca și cum cineva lovea în ușa de la apartament", "Am avut senzația că sufletul meu se desprinde de corp" și "Eram întins în pat, cu luminile aprinse, privind la telefon și am crezut că cineva bate la ușă."

Acest sunet a adunat peste 3.4 milioane de aprecieri și peste 90.000 de comentarii.

Videoclipul poate fi urmărit AICI

Ce este sunetul 8D

Sunetul în format 8D este o tehnologie audio care oferă ascultătorului senzația de tridimensionalitate și mișcare a sunetului. Acest efect este creat prin utilizarea tehnologiei de procesare a sunetului pentru a direcționa sunetele într-un mod care simulează mișcarea și poziționarea acestora în spațiu, oferind astfel o experiență auditivă captivantă și imersivă, explică beatoven.ai.

Atunci când ascultați un sunet în format 8D folosind căști stereo, veți avea senzația că sunetul se deplasează în jurul vostru, călătorind dintr-o parte în alta, de sus în jos sau chiar în spatele vostru. Acest efect este realizat prin modul în care canalele audio sunt mixate și distribuite în difuzoarele căștilor, creând senzația de tridimensionalitate.

Este important de menționat că pentru a obține cea mai bună experiență cu sunetul în format 8D, căștile sunt esențiale, deoarece acestea permit o izolare adecvată a sunetului și o percepută direcționalitate a acestuia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News