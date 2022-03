Un avion cu 133 pasageri s-a prăbușit. Pilotul Osiceanu, despre cauzele care ar fi dus la dezastrul din China

1. “Safety first!” Prima lege a aviației este cea a siguranței aeriene și față de restul domeniilor economice unde cea a profitului primează a fost respectată strict până la apariția fostului CEO al Boeing, celebrul finanțist tip Wall Street, Muillenburg. Acesta este cel care a reușit sa inverseze cele două legi și rezultatul s-a văzut în cazul imensului scandal Boeing MAX.



2. Natura are limitele ei, la fel și aviația! Un avion conceput acum șaizeci de ani cu toate facelifturile și tunările posibile făcute nu va putea fi niciodată un avion nou oricât ar dori constructorul său.



3. De la ,,pilot handling” la ,,button pilot” s-a trecut în doar 20 de ani. De la ,,button pilot” la ,,travel pilot” drumul a fost deschis de drone destul de recent. Cu toate acestea încă în lume mai zboară cu pasageri avioane precum Antonov AN 2, Antonov An 24, DC-3,… Boeing 737 Clasic seriile 200,300,400 adică un fel de Dacia 1100 față de ultimul model de Dacie.

4. Globalizare versus uniformizare. La prima vedere par sinonime, dar nu sunt. În aviație uniformizarea a adus un beneficiu enorm siguranței zborului și a produs profituri, scăderea costurilor, asigurând individualizări controlate permanent pornind de la organizarea sistemelor (FAA in USA, EASA in Europa, etc) și continuând cu cerințele minime obligatorii pentru constructorii de avioane, a spus Cezar Osiceanu.



Potrivit unei Concepții inițiale a Boeing, inginerul proiectează, pilotul spune ce merge și ce nu, inginerul reproiectează și amândoi asigură bunul mers al afacerii, adică un avion sigur în primul rând pe care economistul îl vinde apoi cu succes tuturor celor interesați. Globalizarea a schimbat conceptul, iar goana după profit cu orice preț a condus la megascandalul Boeing MAX, cauzat, culmea, de doua greșeli grave ale piloților pe fondul impunerii de către economiști inginerilor a folosirii unui model de bază vechi de șaizeci de ani împins dincolo de limite. Și acum, înapoi în China, acolo unde s-a prăbușit după o evoluție absolut incredibilă un avion Boeing 737 seria 800.



Conform legii bunului simț, vom lăsa anchetatorii să efectueze ancheta și nu ne vom antepronunța, dar câteva comentarii și observații putem face și anume:



1. Cauzele pot fi umane, tehnice sau combinații ale celor două



2. Motivele pot fi sistemice, politice, religioase sau combinații între ele



3. Consecințele sunt directe și indirecte



4. Pierderile sunt umane, materiale, directe, indirecte și colaterale

La Boeing ancheta în cazul MAX -urilor a arătat că:



- răscumpărarea acțiunilor de către concern a condus la introducerea unei politici interne agresive de scăderea a cheltuielilor. Astfel, s-a eliminat senioritatea angajaților în cadrul Boeing, s-au externalizat producții de componente și sisteme în țări cu taxe, impozite etc. mai mici, dar cu calitatea muncii mai scăzută.



- scăderea interesului angajaților ca urmare a neplății unor drepturi salariale câștigate în trecut, concomitent cu reducerea numărului de angajați în USA și creșterea numărului în alte țări au fost factori importanți în catastrofele petrecute”, a zis Osiceanu.

Apoi, pilotul a spus că în cazul avionului căzut în China ar putea fi vorba de mentenanță greșită, eroare de pilotaj, probleme tehnice și situația meteo.

Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prăbuşit luni cu 133 de persoane la bord în regiunea Guangxi, în sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit EFE şi Reuters.

Avionul, care decolase la ora locală 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursă între oraşele chineze Kunming (sud-vest) şi Guangzhou (Canton). Prăbuşirea avionului a fost confirmată de Administraţia Aviaţiei Civile a Chinei (CAAC), care a anunţat că s-a pierdut contactul cu aeronava deasupra oraşului Wuzhou (regiunea Guangxi). Avionul avea la bord 123 de pasageri şi nouă membri ai echipajului. Vezi știrea aici!

