Un an de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID - Gheorghiţă: Prin empatie, onestitate şi dialog putem combate dezinformarea şi neîncrederea / Foto: gov.ro

Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă, a transmis un mesaj, luni, la un an de la începutul campaniei de imunizare, în care subliniază că doar prin empatie, onestitate şi dialog se pot combate dezinformarea şi neîncrederea.

'Continui să sper că doar prin empatie, onestitate, dialog şi comunicare, prin găsirea acelui obiectiv comun care să ne reprezinte, putem combate dezinformarea, ezitarea, scepticismul şi neîncrederea', a evidenţiat Gheorghiţă, în mesajul postat pe Facebook.

Un an de când în România a demarat campania de vaccinare împotriva COVID-19

'Astăzi, se împlineşte un an de când în România a demarat campania de vaccinare împotriva COVID-19, în tandem cu restul ţărilor din Uniunea Europeană! Ziua de 27 decembrie 2020 a reprezentat un prim pas către atât de aşteptata revenire la normalitate. Pentru mulţi dintre noi a reprezentat speranţa că împreună, prin vaccinare, putem învinge această pandemie. Greul de abia atunci începea!'

'A urmat o perioadă plină de provocări logistice, medicale şi, mai ales, de comunicare, care ne-au testat echilibrul, maturitatea profesională, anduranţa şi capacitatea de comunicare a unor momente de criză! Au fost şi momente pline de satisfacţie profesională, atunci când procesul de vaccinare a devenit operaţional şi, etapă cu etapă, toţi cei care au dorit să se vaccineze au putut face acest lucru. Fiecare persoană care a ales să se vaccineze ne-a motivat şi a reprezentat pentru noi un pas înainte, un pas către normalitate', a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

El a menţionat că, într-un an, în România au fost administrate peste 15.749.000 de doze de vaccin pentru peste 7.918.800 de persoane cu cel puţin o doză, peste 7.781.560 de persoane cu schemă completă şi peste 1.960.330 de persoane cu doza de booster.

'Este un bun prilej să mulţumesc echipei mele'

'Este un bun prilej să mulţumesc echipei mele, care a fost la datorie în această perioadă, precum şi personalului medical, tuturor colegilor care s-au informat despre vaccinare, au transmis mai departe informaţiile, au ales să se vaccineze şi au dat, astfel, un mesaj de încredere. Mulţumesc, de asemenea, tuturor celor cu care am fost onorat să colaborez în acest an, dar şi celor de acasă care ne-au acordat încredere şi ne-au susţinut! În egală măsură, aş vrea să mulţumesc reprezentanţilor mass-media pentru atenţia acordată subiectului şi profesionalismul dovedit în relatarea evenimentelor. (...) Să avem un an mai bun şi să rămânem responsabili şi solidari pentru sănătate!', a mai transmis şeful CNCAV.

