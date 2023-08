UMF “Iuliu Hațieganu”, concurență acerbă la admiterea studenților internaționali 

UMF “Iuliu Hațieganu” este universitatea cu cel mai mare număr de studenți internaționali, cu peste 3000 de studenți, din 60 de țări, de pe 6 continente.

Candidații din acest an au provenit din 89 de țări, cei mai mulți venind din Franța, Germania, Elveția, Suedia, Italia, Belgia, Grecia, Israel, Maroc, Tunisia, India, Algeria și Siria. Aceștia au putut opta pentru trei programe de studii de licență, cu predare în limba engleză sau franceză: Medicină, Medicină dentară și Farmacie.

La programul de studiu Medicină, au fost disponibile 400 de locuri și au fost evaluate 1278 de dosare. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la programul de studiu Medicină în limba franceză, cu 4 candidați pe un loc. La Medicină Dentară, s-au înscris 769 de candidați pentru 125 de locuri, iar concurența cea mai mare a fost tot la linia de studiu cu predare în limba franceză, unde au concurat 8 candidați pe un loc. La programul de studiu în Farmacie în limba franceză au fost scoase la concurs 80 de locuri, la care s-au înscris 117 candidați.

“Datorită cererii crescute, de la an la an, creștem numărul de locuri pentru studenții internaționali. Anul acesta, am adăugat 45 de locuri în oferta educațională. Candidații internaționali sunt atrași la UMF “Iuliu Hațieganu” de calitatea actului educațional, orientat către activitățile practice și învățământul la patul bolnavului, prin metode moderne precum „Problem-based learning” sau simularea medicală și având o curriculă dintre cele mai atractive, adaptată după modelele europene. De asemenea, studenții noștri au oportunitatea de a participa la proiectele de cercetare din cadrul celor trei facultăți și al celor două centre de cercetare avansată din cadrul universității – MedFUTURE și Genomic Center, cu posibilitatea de a beneficia de burse de cercetare de până la 2 000 euro/student. Diplomele oferite de universitatea noastră sunt recunoscute la nivel internațional, iar astfel absolvenții noștri pot profesa oriunde în lume, beneficiind de o inserție garantată pe piața muncii”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Admiterea candidaților internaționali s-a desfășurat printr-un concurs de evaluare a performanţelor profesionale și a realizărilor personale, în conformitate cu datele conținute în dosarul personal de aplicație. La nivelul fiecărei facultăţi, comisia de admitere a evaluat candidații pe baza unor criterii de selecţie generale la nivel de universitate şi a unor criterii specifice pentru fiecare facultate în parte. Candidații s-au putut înscrie exclusiv online, pe o platformă dedicată.

Au putut aplica cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe, care au absolvit un liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei din România. Competenţa lingvistică a candidaţilor a trebuit dovedită în mod obligatoriu printr-un certificat recunoscut la nivel internațional.

Facultatea de Medicină din cadrul UMF “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a primit acreditarea internațională pentru calitatea educației, în urma evaluării externe realizate de AMSE (Asociația Școlilor de Medicină Europene) și ASIIN (Agenția pentru Acreditarea Programelor de Studiu în Inginerie, Matematică și Științe Naturale), realizată după standardele WFME (World Federation of Medical Education). De asemenea, și obținerea diplomei de calitate „Label CIDMEF” oferită de Conferința Internațională a Decanilor Facultăților de Medicină Francofone a contribuit, în mare măsură, la creșterea numărului de studenți internaționali.

