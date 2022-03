UE pune la îndoială existența laboratoarelor din Ucraina, descoperită de guvernul rus

Uniunea Europeană a indicat miercuri că se îndoieşte de credibilitatea afirmaţiilor guvernului rus care a afirmat că a descoperit un program biologic militar în Ucraina, spunând că Moscova are un istoric de răspândire a dezinformării cu privire la armele biologice, relatează Reuters, Agerpres.



Credibilitatea informaţiilor furnizate de Kremlin este în general foarte îndoielnică şi scăzută, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe, Peter Stano.

Dezinformare! Laboratoarele secrete nu ar exista

Dezinformarea rusă are un istoric de promovare de naraţiuni manipulatoare despre arme biologice şi presupuse 'laboratoare secrete' , a spus el, adăugând că UE nu are cunoştinţă de existenţa unor laboratoare ucrainene care să nu fie în conformitate cu legislaţia internaţională.



În ultimele zile, Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să dezvolte arme biologice sau nucleare. Miercuri, Kremlinul a indicat că Washingtonul trebuie să dea explicaţii în legătură cu laboratoare ucrainene pentru arme biologice.



Ucraina neagă strict orice astfel de acuzaţie, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al preşedinţiei ucrainene.

Chirieac: M-aș feri de astfel de fake news

”A apărut chestiunea cu laboratoarele din Kiev și Odessa, vezi Doamne, ale americanilor, din Ucraina, acum văd Coreea și China. Mie nu îmi e foarte clar despre ce vorbim. Deocamdată nu este nicio zicere oficială din partea Statelor Unite, cum că ar avea ceva de-a face cu așa ceva, plus că au apărut în timpul războiului. Eu nici nu le-am luat în seamă în momentul acesta”, a spus Bogdan Chirieac pe marginea subiectului.

În trecut, administrația americană a acuzat China că a fost sursa virusului COVID-19, pandemia pornind dintr-un laborator din Wuhan.

”E adevărat, dar nu au dovezi nici acolo, nici OMS nu a descoperit ceva, deci sunt tot felul de ziceri, plus că acum, să acuzi Statele Unite că dezvoltă arme de distrugere în masă în Ucraina. Acum Ucraina până de curând era sub ruși, după 2014, după Crimeea nu a mai fost, dar totuși, în Ucraina sunt 40% rusofili, etnici ruși, apropiați, Ucraina are 128 de naționalități. O fi ceva în regulă, din punct de vedere al securității, să dezvolți așa ceva în astfel de zone? Eu nu cred, până nu avem dovezi, mă feresc foarte tare de acest tip de fake news. Am văzut atâta fake news, am văzut și din partea ucraineană, ce-i drept, dar am văzut o mulțime din partea rusă. Acum nu înțeleg de ce se amestecă China în această chestiune, până acum China a avut o poziție moderată”, a mai spus analistul politic la România TV.

