Laboratoarele americane din Ucraina, semnalate de China. Chirieac: ”M-aș feri de acest tip de fake news”

Conform unor declarații ale oficialilor chinezi, pe teritoriul Ucrainei ar exista mai multe laboratoare biologice de cercetare finanțate de Statele Unite ale Americii. Pentru aceste facilități, China cere explicații și garanții de siguranță, susținând acuzele venite de la Moscova. Oficialii din Asia doresc mai multe detalii despre presupusele experimente desfășurate în laboratoare, deși prezența acestora nu a fost confirmată de nicio sursă occidentală.

Inițial, laboratoarele au fost menționate de ministrul rus al Apărării.

Existența laboratoarelor nu este confirmată

”A apărut chestiunea cu laboratoarele din Kiev și Odessa, vezi Doamne, ale americanilor, din Ucraina, acum văd Coreea și China. Mie nu îmi e foarte clar despre ce vorbim. Deocamdată nu este nicio zicere oficială din partea Statelor Unite, cum că ar avea ceva de-a face cu așa ceva, plus că au apărut în timpul războiului. Eu nici nu le-am luat în seamă în momentul acesta”, a spus Bogdan Chirieac pe marginea subiectului.

În trecut, administrația americană a acuzat China că a fost sursa virusului COVID-19, pandemia pornind dintr-un laborator din Wuhan.

”E adevărat, dar nu au dovezi nici acolo, nici OMS nu a descoperit ceva, deci sunt tot felul de ziceri, plus că acum, să acuzi Statele Unite că dezvoltă arme de distrugere în masă în Ucraina. Acum Ucraina până de curând era sub ruși, după 2014, după Crimeea nu a mai fost, dar totuși, în Ucraina sunt 40% rusofili, etnici ruși, apropiați, Ucraina are 128 de naționalități. O fi ceva în regulă, din punct de vedere al securității, să dezvolți așa ceva în astfel de zone? Eu nu cred, până nu avem dovezi, mă feresc foarte tare de acest tip de fake news. Am văzut atâta fake news, am văzut și din partea ucraineană, ce-i drept, dar am văzut o mulțime din partea rusă. Acum nu înțeleg de ce se amestecă China în această chestiune, până acum China a avut o poziție moderată”, a mai spus analistul politic la România TV.

Laboratoare care ar modifica chiar și ADN-ul

Jurnalistul Tudor Curtifan a vorbit în cadrul unei emisiuni despre informațiile apărute pe TASS, conform cărora pe teritoriul Ucrainei ar fi fost amplasate laboratoare de bioarme, care ar fi modificat chiar și ADN-ul.

”E hilar. Trebuie să vedem totul din perspectiva unui război total. Federația Rusă orchestrează un război și împotriva Occidentului, un război care se desfășoară inclusiv în mediul informațional. Sunt practici pe care le cunoaștem inclusiv din perioada Războiului Rece, practic ne întoarcem și la paradigma Războiului Rece, cu amenințările nucleare. Din perspectiva mea, sunt mai mult o practică de negociere a Federației Ruse, dar cum a fost semnalat, toate aceste acuze nu fac decât să readucă perioada Războiului Rece în memoriile tuturor.

O parte din populația Federației Ruse cade în aceste capcane și e prizoniera propriei propagande. Cred că în narativul foarte antioccidental pe care Kremlinul îl orchestrează, cu precădere după 2011-2012, când au fost proteste foarte mari împotriva lui Vladimir Putin, atunci lucrurile s-au schimbat și Vladimir Putin a înțeles în momentul respectiv că el trăiește și acum cu impresia că Occidentul a orchestrat acele proteste”, a spus Tudor Curtifan. Citește continuarea AICI.

