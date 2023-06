UDMR nu va vota Guvernul Ciolacu

Un reporter Digi24 l-a întrebat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, dacă UDMR va acorda vot noului Guvern condus de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

”Nu votăm. Cum să votăm?!”, a răspuns Kelemen Hunor.

Partidul UDMR s-a aflat în coaliția de guvernare până la rotativa guvernamentală. Din cauza neînțelegerilor iscate între cele trei partide, privind împărțirea ministerelor, UDMR a ieșit de la guvernare.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a făcut mai multe declarații, după negocierile cu PSD și PNL.

"Kelemen Hunor le-a transmis liderilor coaliţie că trebuie să luăm o decizie, trebuie să meargă în fata partidului, în forurile statutare, competente să luăm o decizie. Acest lucru s-a şi întâmplat. La ora 16:00 a avut loc această şedinţă în sistem online, pe Zoom, unde am fost de acord cu toţii şi am decis să fim mai flexibili, că am fost acuzaţi că nu suntem flexibil când am spus că nu renunţăm la Ministerul Mediului şi Ministerul Dezvoltării.

Atunci, am spus să nu creăm această imagine că vrem să fugim de povara guvernării - urmează o perioadă mai dificilă. Am spus să devenim mai flexibili și, în aceste condiții, dacă putem păstra măcar un minister pe care l-am condus atunci sa devenim mai flexibili și să acceptăm această ofertă făcută la ora 14:30, și anume Ministerul Mediului și Ministerul Energie.

Din câte am înțeles, după aceea au apărut probleme în special la PNL. Dânșii au spus că ei nu cedează. Nu am înțeles acest cuvânt - cedează. Îl cunosc din DEX, dar mi-am adus aminte că, conform dorinței PNL, atât Ministerul Mediului, cât și Ministerul Dezvoltării, două ministere pe care le-am condus, sunt la PNL acum. Nu am înțeles de ce au vorbit ei despre faptul că ar ceda ceva UDMR-ului. Pe de altă parte, am auzit, pe surse, că şi PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătății să meargă la liberali ca liberalii să fie de acord cu "cedarea" Ministerul Mediului, pe care l-am condus și până acum, UDMR-ului. ... Citește mai mult AICI.

