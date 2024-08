Trump, campanie cu o imagine fake a lui Taylor Swift care l-ar susține în cursa pentru Casa Albă / FOTO

Candidatul republicanilor la Casa Albă, fostul președinte Donald Trump își face campanie electorală folosind o imagine fake cu Taylor Swift, celebra cântăreață americancă, imagine în care artista le cerea oamenilor să voteze cu Trump la alegerile din noiembrie, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Astfel, într-o postare de duminică a lui Trump, făcută pe platforma sa, Truth Social, a inclus o imagine cu Taylor Swift îmbrăcatăî în culorile drapelului american și însoțită de textul ”Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump” (”Taylor Swift vrea să votați pentru Donald Trump”), la care fostul președinte a răspuns ”Accept!”

FOTO: captură X

Deși Taylor Swift nu și-a exprimat public susținerea pentru vreunul dintre candidați la alegerile din 2024, față de Beyonce, o altă artistă cu nume greu, care și-a dat acordul ca o piesă a sa să fie folosită ca imn de campanie pentru Kamala Harris, în trecut Swift i-a sprijinit pe democrați.

Citește și: Beyoncé îi dă permisiunea Kamalei Harris să folosească piesa „Freedom” ca imn al campaniei prezidențiale

Taylor Swift i-a susținut pe președintele Joe Biden și pe vicepreședinta Kamala Harris în 2020. Harris urmează să fie nominalizată oficial drept candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din acest an cu prilejul Convenției Naționale care are loc în Chicago săptămâna aceasta. Taylor Swift l-a criticat pe Trump într-un documentar din 2020.

Purtătorul de cuvânt al lui Taylor Swift nu a dat curs unei solicitări de a comenta acest subiect.

Trump a mai publicat imagini care înfățișează tinere îmbrăcate în tricouri ”Swifties for Trump”, precum și un articol satiric cu titlul ”Swifties îl susțin pe Trump după ce ISIS a dejucat un concert Taylor Swift”. Articolul are afișată eticheta ”satiră” deasupra titlului.

Citește și: Echipa lui Celine Dion condamnă utilizarea piesei „My Heart Will Go On” de către Donald Trump la un miting electoral

Ce spune purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump

”Swifties (n.r. fanii lui Taylor Swift) în favoarea lui Trump este o mișcare masivă care crește pe zi ce trece”, a spus purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, atunci când a fost rugat să comenteze imaginea fake cu Taylor Swift.

Mai mulți fani Taylor Swift și grupuri de monitorizare au spus că multe dintre imaginile publicate de Trump par deepfake generate de inteligența artificială.

Specialiști din industria muzicală, de la Hollywood și Washington au solicitat adoptarea unei legislații federale și a altor măsuri care să contracareze explozia în mediul online a imaginilor fake realizate cu ajutorul AI.

Postarea lui Trump este ”un nou exemplu al puterii cu care AI poate crea dezinformare”, a spus grupul de consumatori Public Citizen.

”Potențialele efecte negative pentru societatea noastră, care ar putea rezulta din astfel de dezinformări, inclusiv abuzuri la alegerile noastre, sunt ample și imens de dăunătoare”, a adăugat grupul.

Citește și: Kamala Harris, susținută de o fostă primă-doamnă a SUA: Viitorul este aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News