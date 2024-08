Echipa lui Celine Dion condamnă utilizarea piesei „My Heart Will Go On” de către Donald Trump la un miting electoral

Echipa celebrei cântăreţe Celine Dion, de origine canadiană, l-a criticat pe Donald Trump pentru că a folosit hitului ei "My Heart Will Go On" în timpul unui miting de campanie prezidenţială, relatează duminică dpa.

Coloana sonoră emblematică din filmul Titanic, recompensată cu premiul Oscar în 1997, a fost interpretată în timpul unui eveniment electoral în Montana.



Echipa managerială a emis sâmbătă seara o declaraţie în numele cântăreţei şi al casei sale de discuri, afirmând ca utilizarea melodiei nu a fost autorizată "în niciun fel".



"Echipa de management a lui Celine Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă astăzi (sâmbătă) de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi a imaginii lui Celine Dion interpretând 'My Heart Will Go On' la un miting de campanie a lui Donald Trump/JD Vance în Montana", potrivit comunicatului.



"Această utilizare nu este autorizată în niciun fel, iar Celine Dion nu susţine această utilizare sau orice utilizare similară", se mai spune în text.



Celine Dion (56 de ani) a revenit triumfător pe scenă, interpretând live "L'Hymne A L'Amour" a lui Edith Piaf în finalul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, de pe Turnul Eiffel, ignorând boala cu care se luptă de peste un deceniu.

My Heart Will Go On

Piesa „My Heart Will Go On” este una dintre cele mai cunoscute melodii ale Celine Dion și a devenit emblematică datorită asocierii sale cu filmul „Titanic”. Lansată în 1997, piesa a fost compusă de James Horner, cu versuri de Will Jennings, și a devenit imediat un hit internațional.

Film și lansare: „My Heart Will Go On” a fost scrisă pentru coloana sonoră a filmului „Titanic”, regizat de James Cameron. Melodia a fost lansată ca single în decembrie 1997, simultan cu premiera filmului.

Succes comercial: Piesa a fost un succes masiv pe plan mondial, ajungând pe prima poziție în topurile muzicale din numeroase țări. A fost certificată cu platină și aur în multiple teritorii și a devenit una dintre cele mai bine vândute melodii ale tuturor timpurilor.

Premii și recunoaștere: „My Heart Will Go On” a câștigat numeroase premii, inclusiv Premiul Oscar pentru Cea Mai Bună Cântec Original și Premiul Grammy pentru Recordul Anului și Cântecul Anului. Melodia a fost apreciată nu doar pentru interpretarea emoționantă a lui Celine Dion, ci și pentru compoziția sa remarcabilă.

Impact cultural: Melodia a devenit simbolul filmului „Titanic” și a influențat cultura pop, fiind reinterpretată și acoperită de numeroși artiști. Este cunoscută pentru tema sa romantică și melancolică, evocând imaginea poveștii de dragoste din filmul „Titanic”.

Reacții și controverse: De-a lungul timpului, piesa a fost folosită în diverse contexte, inclusiv campanii și evenimente publice. Utilizarea sa într-un miting electoral, așa cum s-a întâmplat recent, poate genera controverse, deoarece artistul și echipa sa pot percepe acest lucru ca fiind necorespunzător sau neautorizat, având în vedere mesajul și imaginea asociate cu piesa.

„My Heart Will Go On” rămâne o piesă emblematică în cariera lui Celine Dion și o parte importantă a moștenirii muzicale a anilor ’90.

