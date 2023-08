Trei echipe româneşti luptă joi pentru playoff-ul Conference League. Ciprian Marica trage un semnal de alarmă

”Meciurile nu vor fi ușoare, e clar că încercările astea europene ne pun pe gânduri și ne arată realitatea. Încercăm să scoatem maxim, e o echipă cu care ne vom lupta de la egal la egal.

Aș minți să spun că îi cunosc foarte bine pe cei de la Flora Tallin, aici rămâne de văzut ce echipă vom alcătui noi și cum vom face jocul nostru.

De multe ori e bine să îți cunoști adversarul și cred că Gică Hagi a studiat împreună cu echipa foarte bine adversarul. Pe noi ne interesează jocul nostru”, a declarat Ciprian Marica pentru iAM Sport.

Sepsi joacă cu Aktobe. Liviu Ciobotariu: O nouă provocare pentru tot ce înseamnă Sepsi OSK

"Este o nouă provocare pentru tot ceea ce înseamnă Sepsi OSK, pentru suporterii noştri, pentru jucători, pentru staff, pentru conducerea clubului, este o provocarea de a încerca, de a ne lupta, să intrăm în play-off-ul acestei competiţii, Conference League. Cu siguranţă va fi un joc dificil, pentru că întâlnim o echipă Aktobe care se află într-o formă foarte bună. M-am uitat la rezultatele lor, au avut un singur meci pierdut, în rest au avut numai rezultate pozitive. E o echipă cu jucători buni, în special cei din faza de atac, şi aici mă refer la cei doi atacanţi, la benzile lor laterale, jucători care pot face diferenţa. Deci trebuie să fim foarte atenţi. Faptul că primul meci cu Torpedo Kutaisi din deplasare l-au câştigat cu 4-1, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi. De asta v-am spus că jocul va fi dificil pentru noi, dar şi noi suntem într-o formă bună, suntem dornici de a face performanţă. Am simţit jucătorii foarte motivaţi şi avem şi motive să fim motivaţi pentru acest joc, pentru că este o competiţie internaţională, reprezentăm culorile acestui club, reprezentăm şi ţara în care activăm, aşa că, din punctul nostru de vedere, vom face tot ceea ce este posibil să scoatem un rezultat pozitiv. Este clar că un rezultat pozitiv ne-ar ajuta foarte mult pentru meciul doi. Va trebui să ne luptăm, să jucăm un fotbal bun ca să putem să scoatem un rezultat care să ne permită să ne gândim la o eventuală calificare. Sunt convins că jucătorii mei sunt foarte motivaţi şi vom arăta mult mai bine decât am arătat la ultimul meci acasă (scor 1-1, cu Oţelul Galaţi)", a declarat Ciobotariu, citat de Agerpres.

FCSB înfruntă Nordsjaelland, pe Ghencea

"Vor fi două reprize, una mâine, cealalta săptămâna viitoare, în Danemarca. Întâlnim o echipă bună, cu jucători talentați, valoroși. Cred mult în jucătorii mei, avem o echipă bună.

Meciurile din Europa devin tot mai grele. Obiectivul e să ne calificăm. O luăm meci cu meci. Toate jocurile sunt grele, depinde de cum ne vom prezenta mâine. Vrem să controlăm partida”, a declarat Elias Charalambous, conform GSP.

