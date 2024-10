Trecerea la ora de iarnă și visele din această ”noapte unică”. Radu Leca: Vom afla informația pe care noi o așteptăm de ani de de zile

Citește și: Peste 60 de europarlamentari cer renunţarea la ora de vară, într-o scrisoare către Ursula von der Leyen

Ora de iarnă se schimbă în ultima sâmbătă spre duminică din an, astfel, ziua de 27 octombrie devine cea mai lungă zi din an, după ce ora 4.00 va deveni ora 3.00.

Psihologul Radu Leca a explicat, în exclusivitate pentru DC News, ce implică această schimbare, dar și cum putem profita de ea.

”Cea mai lungă noapte și cea mai lungă zi reprezintă primul restart psihoemoțional al omului care își dorește să evolueze și în întuneric, și în lumină cu viteză mai mare.

Dacă vreodată ne-am întrebat de ce o singură zi pe an are 25 de ore, răspunsul este unul foarte simplu și cu foarte mult bun-simț. Avem de-a face capacitatea unică anuală a omului de a înțelege dorința, și de a pune în aplicare, de restart emoțional și de restart fiziologic. În baza celor 25 de ore pe care omul și le petrece cu totul și cu totul diferit față de cele obișnuite, noi primim informație astrală atât sub formă de lumină, în timpul zilei, cât și sub formă de vise, în timpul nopții.

Cele mai importante vise din an, care au legătură cu noțiunea simplă de predicție vor avea loc în această noapte unică, ce înmagazinează totalitatea fricilor noastre.

Noi avem senzația că putem să controlăm elemente anume care, de fapt și de drept, ajung să fie un factor de frică. Cum ar fi dacă în această noapte, cea mai lungă noapte din an, vom afla informația pe care noi o așteptăm de ani de de zile?

Și aici putem să dăm exemple felurite: de la noțiunea simplă de numerele de la loto, fiindcă nu degeaba în weekendul în care se petrece cea mai lungă noapte, jocurile de noroc explodează, din toate punctele de vedere, inclusiv cele online. Fiindcă toată lumea știe, în acest mediul de gambling, că imaginile, cifrele, proiecțiile pe care noi le avem în timpul visului special se pot îndeplini în format de 100% în realitate”, ne-a explicat psihologul Radu Leca.

Lumina de dimineață, ”curățare a memoriei și a reziduurilor emoționale”

”Avem șansa să ne luptăm cu schimbările atât timp cât le înțelegem. Dacă le înțelegem ele vor deveni pentru noi o sursă de bucurie, nu de supărare, nu de tristețe sau de spaimă. Lumina de dimineață, în ziua cea mai lungă, are un rol fundamental de curățare a memoriei și a reziduurilor emoționale. Ziua cea mai lungă începe cu baia de lumină”, a mai spus Radu Leca, subliniind că ”tot ceea ce înseamnă persoane care își călăuzesc viața după Sfintele Scripturi, tot ceea ce înseamnă persoane care au studiat energiile, persoanele care lucrează cu biorezonanță, radiestezie și structuri radionice vor ieși în locuri în care nu sunt văzute, îmbrăcate relativ sumar de la brâu în sus, înmagazinând această baie de lumină, care are ca și scop iluminarea”.

Totodată, psihologul a afirmat, că ”oficial” și persoanele de rând pot să facă această baie de lumină, prin expunerea la soarele de dimineață, la fereastră, dar ”neoficial, nu”, punctând că ”pentru această baie de lumină trebuie să te pregătești minim 30 de zile, este ca un post pe care îl realizezi, iar fără acest post, lumina nu are efectele scontate”.

Radu Leca a vorbit și despre aspectul creativ, vizibil în această perioadă din an, cu referire la acele persoane care sunt influențate de lumina naturală.

”Este cunoscut faptul că din punct de vedere cerebral, în prezența glandei pineale, sub formă de conexiune cu exteriorul, persoanele care încă au activă glanda pineală, ce oficial ar fi trebuit să înceteze ca activitate la vârsta de 8 ani, se comportă cu mai multă energie în societate, în familie, creează, desenează, pictează, scriu, lucruri unice. Cele mai importante cărți ale istoriei universale au fost scrise în această noapte, ca și bază a subiectelor care au format cărțile.

Avem de-a face cu o iluminare totală pentru care ne putem pregăti, oricând, mai bine de 30 de zile, cele aproape 6 ore de lumină pozitivă și 4 ore de lumină neutră îi ajută pe cei vrednici să se încarce cu informație”, a concluzionat psihologul.

Cum să treceți cu bine de schimbarea orei de iarnă

Când se încheie ora de vară, soarele răsare cu o oră mai devreme și apune cu o oră mai devreme. Aceasta înseamnă că, în timp ce dimineața aveți mai mult timp la dispoziție pentru a vă bucura de soarele strălucitor, seara veți avea mai puțin timp. Acest lucru poate provoca o schimbare a dispoziției dvs. care este important să fie monitorizată și îngrijită.

De asemenea, trecerea la ora de iarnă este un pas important în resetarea igienei somnului.

Iată câteva modalități prin care puteți susține obiceiuri de somn mai bune:

Aveți o oră de culcare. Culcați-vă în general la aceeași oră în fiecare noapte și încercați să vă treziți cam la aceeași oră în fiecare zi.

Evitați ecranele înainte de culcare. Evitați să vă uitați la telefon sau tabletă cu o oră înainte de culcare, deoarece poate îngreuna adormirea.

Creați un mediu de somn confortabil. Încercați să vă folosiți dormitorul doar pentru somn și creați un mediu confortabil propice somnului (liniștit, întunecat și răcoros).

Setați termostatul mai jos noaptea. Temperaturile scăzute vă ajută să adormiți, deoarece temperatura corpului scade în timpul somnului.

Investiți într-o saltea de calitate. Îți petreci atât de mult timp dormind, încât merită cu siguranță să investești într-o saltea de calitate pe care să o găsești confortabilă și care să te susțină.

