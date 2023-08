La doar 7 zile de la tragedia din 2 Mai, unde Vlad Pascu a condus drogat și a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai, o altă tragedie, aproape trasă la indigo, a avut loc în județul Alba. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26-27 august, în jurul orei 3:30, un tânăr de 19 ani din localitatea Oiejdea, județul Alba, s-a urcat beat la volan și a intrat într-un grup de 6 persoane, care se deplasa pe marginea drumului. Trei tineri de 17, 18 și 25 de ani au murit pe loc. Şoferul vinovat, care avea permisul de conducere de aproape un an, este acum reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

În acest context, l-am întrebat pe dr. Emilian Voiculescu de ce tinerii ajung să consume droguri sau alcool.

"Problema nu este de ce consumi prima dată. Poate să fie o întâmplare că cineva în gașcă a adus o substanță, a luat toată lumea, hai că iau și eu. Problema este ce se întâmplă după pentru că tind să continue și să ajungă spre adicție cei care au diferite traume psihologice importante în spate. Sunt mult mai predispuși să se ducă spre adicție decât cei care nu au. Există și predispoziții genetice către anumite substanțe, de exemplu adicția la alcool sau la unele stimulente, de exemplu niște receptori pentru dopamină care sunt mai puțin sensibili ne predispun la a dezvolta comportamente adictive pentru că resimțim, haideți să îi spunem plăcere, deși e mai complicat de atât", a explicat psihiatrul Emilian Voiculescu în exclusivitate pentru DC NEWS.

Dr. Emilian Voiculescu: Se simte stăpânul universului. Nu urci drogat sau băut la volan!

Știm cu toții că un șofer beat sau drogat nu are voie să se urce la volan, dar totuși unii o fac, fără să se gândească că pot nenoroci zeci de vieți într-o fracțiune de secundă. Psihiatrul Emilian Voiculescu spune că în cazul celor cu adicție este o chestiune de bun simț să nu conducă atunci când se află într-o astfel de stare.

"Este foarte important să ne auto-monitorizăm, dincolo de orice. Nu ne putem aștepta ca un pacient care a luat un drog, spre exemplu LSD, să fie foarte conștient dacă a urcat la volan, dar ne putem aștepta ca înainte de a lua LSD să se asigure că nu urcă la volan, la fel cum ne putem aștepta de la un om care știe că este foarte obosit să nu se suie la volan sau să conducă cu foarte multă grijă, la fel cum ne putem aștepta ca un om care bea să nu se urce la volan.

Să spunem că cineva a tras o linie de cocaină și se simte stăpânul universului. Sigur că va crede că poate să facă orice cu mașina și există riscul să facă o mare tâmpenie, dar aceeași așteptare este ca măcar să știe că se întâmplă asta, mai ales dacă nu e la prima abatere, cu ghilimele de rigoare, și să aibă grijă. Prin urmare, cred că e o chestiune de bun simț, de fapt, legată de cât avem grijă de noi și de ceilalți. Nu urci drogat sau băut la volan!", a spus medicul Emilian Voiculescu.

Ce ar trebui să facă părinții. "O comunicare prietenoasă este cheia"

L-am întrebat pe medicul psihiatru și ce ar trebui să facă părinții care au un copil cu adicție.

"Părinții cuiva care a intrat într-o zonă adictivă se consumă emoțional foarte mult, ceea ce este firesc, dar nu este util. Deci este foarte important să se așeze și să se asigure că ei sunt stabili. În al doilea rând, este important să stabilească o comunicare cât se poate de onestă cu copilul. Onestă în ce sens? "Ok, eu firește sunt îngrijorat că tu consumi X substanță, ok, ne-am certat pe tema asta, dar decât să nu știu ce se întâmplă, hai să stăm de vorbă, să îmi spui, să încerc să te ajut". O comunicare prietenoasă este cheia. Sigur, pot pune și limite, dar aceste limite sau pedepse este important să fie aplicabile.

De exemplu amenințarea "te dau afară din casă" este rareori aplicabilă pentru că ok îl dau afară din casă, dar după aia mi se rupe inima și firește că îl primesc înapoi. Ar trebui stabilite niște limite sănătoase și corecte. După ce am discutat cu copilul este nevoie să apelăm la cineva care este specializat în domeniul adicțiilor: un psiholog și un psihiatru, pentru că este nevoie de un lucru în echipă. În plus, există centre care sunt pregătite în sensul acesta, așa că este important să fie ajutat să meargă și să urmeze tratamentul", a explicat Emilian Voiculescu.

"Puterea exemplului"

Întrebat de unde vine acest teribilism al tinerilor, medicul a spus: "Sunt doi factori aici. Pe de o parte e vorba de educație și mai ales de un exemplu personal bun pentru că cel mai bine învățăm prin puterea exemplului. Asta ajută omul să aibă mai multă responsabilitate. Elementul educațional este foarte important. Pe de altă parte, adolescenții și tinerii, prin natura lor, reușesc cumva să facă toate prostiile lumii, vor să sfideze regulile, dar putem minimaliza această tendință prin puterea exemplului. Dacă copilul ne vede pe noi că suntem responsabili, nu e nevoie să îl cicălim prea mult, ci să îi oferim un bun exemplu".

